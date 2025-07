PRF recupera caixa de som furtada de lanchonete e prende suspeito

Caixa de som recuperada pela PRF com Bagatinha foi apresentada na delegacia com o autor do furto — Foto: PRF / Divulgação

O suspeito ‘Bagatinha’ foi localizado pela PRF transportando a caixa de som em uma bicicleta na BR-163.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde do último sábado (28), em Santarém, oeste do Pará, uma caixa de som que havia sido furtada de uma lanchonete na zona rural do município e prendeu o autor do crime.

De acordo com informações da PRF, a ação teve início por volta das 14h15, quando uma equipe foi alertada por um cidadão sobre um jovem de 25 anos, conhecido como “Bagatinha”, que estaria trafegando pela BR-163, na Serra do Piquiatuba, em uma bicicleta, com o objeto furtado.

De imediato, os policiais iniciaram patrulhamento e avistaram Bagatinha, com as características informadas, transportando a caixa de som. Ao ser abordado, o suspeito confessou o furto, realizado durante a madrugada, e indicou a lanchonete que fica localizada às margens da BR-163, no planalto São José, de onde havia levado o equipamento.

No local, a equipe da PRF confirmou com o proprietário do estabelecimento a ocorrência do furto. O homem reconheceu a caixa de som como sendo de sua propriedade.

Diante das evidências, Bagatinha recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a caixa de som recuperada e a bicicleta utilizada no transporte, à 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A PRF informou que a vítima do furto da caixa de som compareceu à delegacia para formalizar a queixa contra Bagatinha.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:00:17

