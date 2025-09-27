PRF recupera motocicleta furtada no Amazonas durante abordagem na BR-163, em Santarém

Motocicleta foi apreendida pela PRF — Foto: PRF/Divulgação

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta sexta-feira (26), uma motocicleta com registro de furto durante fiscalização de rotina na BR-163, em Santarém, oeste do Pará. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30, no km 991 da rodovia.

Segundo informações da PRF, a equipe avistou uma motocicleta Yamaha/XTZ 250X, de cor preta, estacionada na faixa de domínio da estrada, sem a tarjeta de identificação do município na placa. Ao realizar consulta nos sistemas, os policiais constataram divergências entre os dados da placa e as características do veículo.

Durante a verificação minuciosa, a equipe identificou que os sinais de identificação do veículo estavam adulterados. Com base nos elementos originais preservados, foi possível confirmar que se tratava, na verdade, de uma Yamaha/Lander XTZ 250, azul, registrada no município de Manaus (AM). Contra o veículo, havia registro de furto ocorrido na capital amazonense.

No momento da abordagem, nenhuma pessoa foi localizada como responsável pela motocicleta. O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/09:18:32

