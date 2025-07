PRF registra 28 acidentes e 12 mortes nas rodovias federais do Pará em 13 dias de férias escolares

Operação Férias Escolares 2025 no Pará. — Foto: Reprodução / PRF-PA

Sete das vítimas fatais morreram em dois acidentes graves registrados nas BRs 222 e 316. Operação Férias Escolares segue até 1º de agosto com reforço no policiamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 28 acidentes de trânsito nas rodovias federais do Pará nos primeiros 13 dias de julho. Desse total, foram registrados 33 pessoas feridas e 12 mortes, segundo o balanço parcial divulgado nesta segunda-feira (14), como parte da Operação Férias Escolares 2025.

No levantamento, dois acidentes provocaram a morte de sete pessoas. Um dos episódios ocorreu no dia 7 de julho, em um trecho conhecido como curva “Sete Cruz”, na BR-222, entre Abel Figueiredo e a Vila Carne de Sol.

Uma escavadeira que era transportada por uma prancha caiu durante a curva e atingiu três motocicletas e um carro, matando quatro pessoas no local.

Já no dia 8 de julho, um acidente na BR-316, no município de São Francisco do Pará, resultou na morte de três pessoas da mesma família. De acordo com a PRF, o carro em que estavam colidiu com uma carreta no km 85.

Ainda segundo o relatório da PRF, três mortes foram registradas apenas no último fim de semana: duas na BR-222, no km 218, em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do estado; e uma na BR-163, no km 582, em Trairão, no sudoeste paraense.

Fiscalização reforçada

Como parte da Operação Férias Escolares 2025, a PRF tem intensificado o policiamento e as ações educativas nas rodovias do estado.

Entre os dias 1º e 13 de julho, foram:

1.232 pessoas fiscalizadas

1.049 veículos abordados

830 testes de alcoolemia realizados

577 autuações aplicadas

171 flagrantes de excesso de velocidade

A operação, que segue até o dia 1º de agosto, conta com a atuação de cerca de 350 policiais rodoviários em regime de revezamento.

As ações são concentradas em pontos críticos e horários de maior fluxo, com atenção especial para a BR-316, que liga a capital, Belém, ao interior do estado.

Além da fiscalização, a PRF também realiza atividades educativas para orientar motoristas sobre comportamentos seguros no trânsito, com foco nas principais causas de acidentes e suas consequências.

