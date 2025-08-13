PRF retomará fiscalizações de trânsito em rodovias federais do sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – A iniciativa tem como foco reforçar a segurança viária e retirar de circulação veículos em situação irregular.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que, nos próximos dias, retomará operações de fiscalização de trânsito nos trechos urbanos de rodovias federais que cortam municípios da região sudeste do Pará. A iniciativa tem como foco reforçar a segurança viária e retirar de circulação veículos em situação irregular.

A ação contemplará os municípios de Novo Repartimento, Eldorado dos Carajás, Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo e São Geraldo do Araguaia, locais onde há intenso fluxo de veículos e pedestres em áreas de BRs. As fiscalizações ocorrerão de forma contínua e sem aviso prévio, abrangendo verificações de pendências administrativas, como licenciamento vencido ou documentação irregular, bem como condições inadequadas de trafegabilidade que representem risco de acidentes.

De acordo com a PRF, condutores e passageiros que descumprirem a legislação de trânsito poderão ter o veículo recolhido para o pátio credenciado, permanecendo retido até a regularização das pendências. As operações seguirão os parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e têm caráter preventivo, visando preservar vidas, reduzir acidentes e assegurar o cumprimento das normas.

A PRF orienta que motoristas mantenham a documentação em dia, respeitem a sinalização e garantam as condições de segurança dos veículos, contribuindo para um trânsito mais seguro em toda a região.

