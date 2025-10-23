Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá um dia após artista pedir doações de sangue

Foto Reprodução| Nessa quarta-feira(22),a cantora havia feito um pedido nas redes sociais por doações de sangue para ajudar a prima.

Paula Proença Castela Ribeiro, de 36 anos, prima da cantora Ana Castela, morreu nesta quinta-feira (23), em Cuiabá. A informação foi confirmada nas redes sociais por familiares de Paula.

A causa da morte ainda não foi informada, mas, segundo familiares, ela estava grávida e precisou passar por um parto de emergência.

Nessa quarta-feira (22), a cantora usou o Instagram para pedir doações de sangue em favor da prima.

Em nota, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, de Cáceres (MT), da qual Paula fazia parte, lamentou o falecimento dela e prestou condolências aos familiares e amigos.

