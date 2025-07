Prime anuncia série sobre Marilia Mendonça no dia do aniversário da cantora

Marília Mendonça revolucionou a música sertaneja ao dar protagonismo às mulheres em um gênero tradicionalmente dominado por homens. | Divulgação

A Rainha da Sofrência deu início ao movimento “feminejo” e completaria 30 anos nesta terça-feira (22).

Amúsica sertaneja brasileira relembra uma de suas maiores estrelas. Marília Mendonça completaria, nesta terça-feira (22), 30 anos de idade, com um legado já consolidado, que transformou o cenário musical nacional e internacional.

A cantora nasceu na cidade de Cristianópolis, Goiás, mas foi criada em Goiânia e construiu uma carreira extraordinária que a estabeleceu como uma das maiores vozes da música sertaneja contemporânea.

Conhecida como a “Rainha da Sofrência”, ela se tornou uma das principais representantes do feminejo, subgênero que promove o empoderamento feminino no universo sertanejo.

A artista demonstrou talento precoce para a música, iniciando sua trajetória como compositora aos 12 anos de idade.

Durante seus primeiros anos de carreira, ela escreveu sucessos para outros artistas antes da gravadora na qual trabalhava decidir lançá-la como cantora em 2015. Esta decisão mudaria para sempre o panorama da música brasileira.

Ascensão com “Infiel

O primeiro álbum ao vivo de Marília Mendonça, lançado em 2016, marcou sua entrada definitiva no cenário nacional. O projeto trouxe o hit “Infiel”, que se tornou um fenômeno nas rádios e plataformas digitais, alçando a jovem cantora à fama em todo o país.

A música representou o início de uma sequência de sucessos que definiria sua carreira.

Conquistas e reconhecimento internacional

A carreira de Marília foi marcada por importantes conquistas que demonstraram seu impacto tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2019, ela lançou o projeto “Todos os Cantos”, uma turnê ambiciosa que passou por diversas cidades brasileiras.

Este trabalho lhe rendeu um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, consolidando seu reconhecimento internacional. A artista também recebeu certificações de disco de diamante para diversos singles, incluindo “Leão”.

Impacto cultural e Feminejo

Marília Mendonça revolucionou a música sertaneja ao dar protagonismo às mulheres em um gênero tradicionalmente dominado por homens. Suas letras empoderadas e sua postura autêntica inspiraram uma geração de mulheres, tanto artistas quanto fãs, a se expressarem com mais liberdade e confiança.

O feminejo, movimento do qual ela foi pioneira, continua crescente na música brasileira, com diversas artistas seguindo o caminho aberto por Marília. Seu legado transcendeu a música, influenciando discussões sobre gênero, relacionamentos e autonomia feminina na sociedade brasileira.

Tragédia precoce comoveu o Brasil

A carreira promissora de Marília Mendonça foi interrompida tragicamente em novembro de 2021, quando ela faleceu em um acidente aéreo aos 26 anos. Sua morte causou grande comoção no Brasil e no mundo, com milhões de fãs lamentando a perda de uma das maiores vozes de sua geração.

O impacto de sua morte se refletiu nas rádios, plataformas de streaming e redes sociais, nos quais suas músicas voltaram ao topo das paradas e os tributos se multiplicaram. A comoção nacional demonstrou a dimensão do legado que ela havia construído em tão pouco tempo de carreira.

Prime Video anuncia série documental

Em homenagem ao que seria o 30º aniversário de Marília Mendonça, a plataforma Prime Video anunciou uma série documental sobre sua vida e carreira.

O projeto terá gravações iniciadas em setembro de 2025 na cidade de Goiânia, local onde a artista foi criada e desenvolveu sua paixão pela música.

A produção promete acesso exclusivo a arquivos pessoais da cantora, além de depoimentos inéditos de amigos e familiares que conviveram com ela ao longo de sua trajetória.

A série documental representa uma oportunidade de conhecer aspectos mais íntimos da vida de Marília e compreender melhor sua influência na música brasileira.

Fonte: MidiaMax e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:01:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...