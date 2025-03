Primeiro caso de nova cepa do vírus Mpox é confirmado no Brasil

Mulher de 29 anos, após contato com pessoa da República do Congo, é internada com Mpox. (Foto:Reprodução).

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) anunciou, nesta sexta-feira (7), o primeiro caso da cepa Clado Ib do vírus Mpox no Brasil. A paciente, uma mulher de 29 anos moradora da Grande São Paulo, começou a apresentar sintomas em 16 de fevereiro após ter contato com uma pessoa vinda da República Democrática do Congo, onde a cepa é endêmica.

Ela está internada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em isolamento, e seu estado clínico está evoluindo de forma satisfatória. O caso foi imediatamente reportado ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para Mpox do Ministério da Saúde.

A SES-SP segue monitorando a situação epidemiológica no estado e reforça que as unidades de saúde estão atentas, realizando vigilância, testes e acompanhamento contínuo.

Em 2024, São Paulo registrou 1.126 casos de Mpox, sem óbitos. Até o momento, em 2025, foram confirmados 115 casos. A doença é transmitida por contato direto com lesões de pessoas infectadas, seus fluidos corporais, sangue ou mucosas, além de objetos compartilhados.

Os sintomas mais comuns incluem lesões cutâneas, febre, dores musculares, inchaço nos linfonodos, dor de cabeça, garganta, congestão nasal e tosse. Para prevenção, a recomendação é lavar as mãos frequentemente e usar álcool em gel. Caso haja suspeita ou confirmação da doença, o isolamento imediato é crucial.

Fonte:Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2025/06:52:13

