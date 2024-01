Primeiro dia do ‘Carnarimbó’ encanta moradores e turistas na vila de Alter de Chão, em Santarém

Primeiro grupo que se aprensentou no ‘Carnarimbó’ — (Foto: Kamila Andrade/g1)

O primeiro esquenta da festividade iniciou neste sábado (13).

O Carnaval em Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, ganhou uma nova identidade cultural: o ‘Carnarimbó’. Essa fusão entre o tradicional Carimbó e o Carnaval já conquistou corações dos moradores e turistas. O primeiro esquenta da festividade iniciou neste sábado (13).

A dançarina de Carimbó, Maria Santana, expressou sua paixão pela dança e a valorização que o Carnarimbó trouxe à cultura do Pará. Para ela, a junção do Carimbó com o Carnaval é maravilhosa, conferindo mais responsabilidade e destaque à dança. Maria não apenas dança, mas também canta e compõe Carimbó, sendo parte do grupo Amazônidas.

“Eu sou apaixonada pelo Carimbó, tudo que tem o Carimbó, eu me apaixonei e hoje eu sou cantora de Carimbó, sou compositora de Carimbó. Estou muito feliz com esse momento”, destacou a dançarina.

Maria Santana, dançarina de Carimbó — Foto: Kamila Andrade/g1

O mestre Osmarino compartilhou sua satisfação em abrir o ‘Carnarimbó’, destacando a mobilização da comunidade local e a mistura de talentos. A energia atingiu turistas que experimentaram pela primeira vez a magia do Carimbó. O Mestre revelou ainda sua conexão com a arte desde a infância, com mais de dez anos dedicados à música.

“Esse é o primeiro, eu estou muito satisfeito de ter feito essa abertura hoje aqui no Carnarimbó. A gente sempre vinha pensando em fazer uma coisa a mais, para mobilizar mais o pessoal que está aqui. E é muito bom que venha visitar, que venha participar”, ressaltou.

A turisata, Giselia Maria, que veio de Minas Gerais, destacou que suas expectativas para o Carnarimbó foram as melhores. “A modernidade e criatividade da rica cultura paraense. A previsão é de que o Carnarimbó irá bombar em 2024, encantando turistas e colocando Alter do Chão no mapa cultural. É impossível ficar parada ao som do Carimbó, a música mexe com o corpo e a alma”, enfatizou.

De acordo com o Secretario de Cultura, Adson Tertulino, a mistura cultural do ‘Carnarimbó’ explica a decisão de valorizar os artistas locais e criar uma identidade especial para o Carimbó em 2024.

“A iniciativa surgiu como resposta aos pedidos dos artistas locais e estabelece Santarém como referência do Carimbó no Pará. O Carnarimbó é apresentado como a nova identidade cultural de Alter do Chão”, disse Adison.

Com uma programação extensa, o Carnaval em Alter do Chão não se limita apenas ao Carnarimbó, mas se estende por todo o final de semana, culminando em um Carnaval tradicional nos dias 11 e 12 de fevereiro.

Fonte: G1 Santarém

