Principais Jogos da Pragmatic Play com RTP Mais Alto

Foto: Reprodução | Em meio a um mercado em constante crescimento, atualmente as casas de apostas e cassinos online recebem milhões de jogadores todos os dias em seus domínios. Boa parte desse público ingressa com objetivo de jogar os famosos e queridinhos slots, graças as suas regras simples, jogabilidade divertida e altos prêmios em jogo.

Nesse cenário, a Pragmatic Play aparece como uma das maiores e mais populares empresas de desenvolvimento de jogos online do mundo, com seus títulos presente em todas as grandes plataformas de apostas. A desenvolvedora é consolidada há anos no mercado e se posiciona como uma referência nesse tema.

Neste artigo vamos te mostrar quais são os melhores jogos Pragmatic Play com alto RTP, passando pelas regras, temas, jogabilidade, ferramentas disponíveis e muito mais. Tudo para que você possa explorar seu cassino e se divertir com os títulos da empresa, ao mesmo tempo, em que amplia as suas chances de ganhar.

Pragmatic Play: Quem é e Razão de Tanto Sucesso

A Pragmatic Play é uma empresa fundada em 2015 que rapidamente se estabeleceu como uma das principais desenvolvedoras de games de cassino. Conta com diversas licenças de órgãos reguladores, como UK Remote Gambling Licence, Awarded Gibraltar Licence e Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), o que assegura sua confiabilidade e segurança.

Confira mais detalhes sobre a empresa:

Fornecedor Pragmatic Play Fundação 2015 Localização da sede Sliema, Malta Tipos de jogos Slots, Bingo, Crash Games, Cassino ao Vivo Títulos desenvolvidos Mais de 300 Licenciada e regularizada Sim Prêmios SBC Awards 2020

O sucesso da empresa vem justamente da sua diversidade de opções, imparcialidade e isonomia durante os anos presentes no mercado. Presente em praticamente todas as plataformas do mundo e com novos jogos lançados frequentemente, a Pragmatic Play deve seguir entre as gigantes do ramo pelos próximos anos.

Melhores Jogos da Pragmatic Play com RTP Alto

A grande variedade de opções e a alta qualidade presentes na Pragmatic Play tornam uma seleção algo muito complexo. Mas, a nossa equipe de especialista do CasinosNoBrasil conseguiu escolher 5 melhores jogos com RTP alto.

Veja o resumo:

Jogo RTP Tema Categoria Gates of Olympus 96.50% Deuses Slot Sweet Bonanza 96.48% Doces Slot Spaceman 95% Espaço Crash Game Big Bass Bonanza 96.71% Pescaria Slot High Flyer 97% Avião Crash Game

Todos esses jogos estão presentes nas grandes plataformas de apostas e podem ser achados com uma simples busca no cassino. Outro ponto importante é que todos contam com uma versão demo, permitindo ao jogador conhecer e testar o título antes de começar a apostar com dinheiro real.

Detalhes dos Jogos da Pragmatic Play

Cada um desses jogos possui um tema único e inovadores quando lançados, com jogabilidade divertida, interface intuitiva e ferramentas que facilitam a jogatina. Confira agora os detalhes sobre cada um dos jogos citados antes de escolher qual começar a jogar:

Gates of Olympus : Tem a mitologia grega como fonte de inspiração e Zeus como seu personagem principal. Além do RTP de 96.50%, também possui uma volatilidade alta e símbolos especiais que aumentam os prêmios ou fornecem giros grátis.

Sweet Bonanza : Possui um tema vibrante de doces e um formato de 6×5 com diversas linhas de pagamento. O RTP de 96.48% é acompanhado de uma volatilidade alta, que permite ganhar grandes prêmios, principalmente junto dos símbolos especiais.

Spaceman : Com tema espacial totalmente inovador, oferece grandes multiplicadores e grandes prêmios. O RTP de 95% e volatilidade média se justificam porque o jogador tem influência direta nos resultados.

Big Bass Bonanza : Formado com linhas de pagamento na escala 4×3, esse jogo foi um pioneiro no tema slots de pescaria. O RTP de 96.71% somados a volatilidade alta permite que os jogadores ganhem muito, principalmente com símbolos especiais.

High Flyer : Um jogo simples e muito divertido na temática de aviador. O RTP de 97% é acompanhado de uma volatilidade alta, o que significa grandes prêmios disponíveis. Ainda é possível ativar ferramentas de jogo e saque automáticos para otimizar a jogatina.

Uma dica importante do especialista, Paulinho Viana, é explorar todos esses jogos e avaliar onde consegue os melhores resultados com seu perfil de apostador. Aproveite os bônus e promoções da sua plataforma e explore os jogos da Pragmatic Play.

Outros Jogos Desenvolvidos Pela Pragmatic Play

Embora existam muitos títulos de slots famosos nos cassinos online, a Pragmatic Play também desenvolve jogos de outros modelos, como para cassino ao vivo e bingos, por exemplo. Confira abaixo as categorias da desenvolvedora:

Pragmatic Play Títulos Slots Gates of Olympus, Spaceman, Sweet Bonanza e mais de 300 jogos. Cassino Ao Vivo Poker, Blackjack, Roleta, Baccarat e muitos outros jogos e variações. Bingo Diamond Dazzle, Bingo Blast, The Jackpot Room e muitos outros. Outros Drops & Wins, Jackpots progressivos e outros modelos de jogos.

Todos os jogos criados pela empresa são devidamente testados e regulamentados, livres de qualquer irregularidade ou possibilidades de serem hackeados. Isso porque os resultados das máquinas são gerados por RNG “Random Number Generation” (em português, Gerador de Números Aleatórios), o que assegura resultados totalmente aleatórios em cada rodada.

Conclusão: Aproveite os Jogos da Pragmatic Play

Como podemos observar, a Pragmatic Play é uma empresa extremamente segura, confiável e popular no mundo dos jogos de cassino online. Essa grande variedade de jogos desenvolvidos reafirma o seu lugar de referência e justifica porque ela detém uma bela fatia deste mercado.

Vale destacar ainda que muitos desses jogos também possuem variantes disponíveis, ampliando o leque para os jogadores. Por isso, quando se cadastrar em uma nova plataforma de apostas, aproveite os bonus cassino para explorar os títulos da empresa.

Seja em uma pescaria no Big Bass Bonanza ou nos doces do Sweet Bonanza, você encontra o melhor dos jogos clássicos de caça-níqueis. E para se aventurar no novo, os crash games como Spaceman, são sempre uma boa pedida.

Então, nesse ponto você já conhece a empresa e os seus títulos com RTP alto, seus temas e níveis de volatilidade também. Agora, é só escolher a sua estratégia e explorar todos os jogos para descobrir onde consegue os melhores resultados, mas sempre apostando com responsabilidade.

