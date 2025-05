Principal suspeito de matar mulher e carbonizar corpo é preso no Pará

Vítima, Elaine Miquele Mascarenhas | Foto: Reprodução

O suspeito foi preso após expedição de mandado de prisão temporária contra ele.

Na tarde desta sexta-feira (23), a Polícia Militar prendeu o principal suspeito da morte de uma mulher cujo corpo foi encontrado parcialmente carbonizado no último domingo (18), em uma plantação de soja na zona rural de Mojuí dos Campos, oeste do estado. Trata-se do ex-companheiro da vítima. Ele foi preso na ocupação do Juá, em Santarém.

O tenente Jonisson Sampaio, do 35º Batalhão da PM, informou que o suspeito foi detido na ocupação do Juá, após monitoramento realizado pelas equipes policiais. “Ele não reagiu à abordagem e está sendo conduzido para apresentação à autoridade policial”, afirmou o tenente.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar. “Tudo indica que ele é o principal suspeito daquele homicídio que ocorreu em Mojuí dos Campos”, disse o tenente Johnson.

Relembre

Durante uma prova de MTB em Mojui dos Campos, ciclistas foram chamados por um operador de trator que informou que no local havia o corpo de uma mulher. A Polícia Militar foi acionada e foi confirmada a informação.

Parte do corpo da mulher estava queimado e próximo haviam pedaços de madeira, possivelmente usado para atear fogo no corpo da jovem. Elaine Miquele Mascarenhas não tinha passagens pela polícia, mas em consultas ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), o g1 teve acesso a um pedido de medida protetiva a pedido de Elaine contra o ex-companheiro. A medida protetiva estava em vigor.

