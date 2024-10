Principal vitrine do Círio, Varanda de Nazaré tem produção de agência amazônida pelo quarto ano consecutivo

A Varanda Multiagência, empresa sediada em Manaus e com presença em seis estados da Região Norte, mobiliza 120 ‘Varandeiros’ para atuar no evento promovido por Fafá de Belém durante o Círio de Nazaré

Com 40 horas de romarias e 13 procissões ao longo de 20 dias de festejo, o Círio de Nazaré, em Belém, é um dos maiores eventos religiosos do mundo que, todos os anos, atrai cerca de 3 milhões de pessoas. E, como parte das celebrações do Círio, uma outra tradição se mantém há 14 anos: a Varanda de Nazaré, iniciativa idealizada pela cantora Fafá de Belém para divulgar o Círio para o mundo.

O que muita gente não sabe é que, por trás da Varanda de Nazaré, existe uma empresa amazônida chamada Varanda Multiagência que, com seus 120 ‘Varandeiros’ – como chamam os colaboradores – fazem o evento acontecer. São eles que garantem toda a estrutura necessária, da montagem de palco, sonorização e iluminação à ativação de marcas junto a parceiros e patrocinadores, passando pela recepção dos embaixadores e convidados e a organização das atividades e de toda a programação cultural.

Esse é o quarto ano consecutivo da agência à frente da produção executiva do evento. “A Varanda é responsável por toda a parte de execução do evento, da logística de convidados, contato e alinhamento com fornecedores, até as visitas técnicas para preparar a estrutura e viabilizar a programação”, detalhou Rodrigo Motta, sócio-diretor de Publicidade da Varanda Multiagência.

A Varanda Multiagência acumula a experiência das três edições anteriores na preparação para o evento deste ano, que começou ainda em 2023, segundo o sócio-diretor de Live Marketing da agência, Wladmir Motta. “Sempre ao final de cada edição já nos reunimos para iniciar a avaliação, com pontos positivos, as necessidades de melhorias e sugestões, e um brainstorm para a próxima. O planejamento é fundamental para conseguirmos antecipar ao máximo a finalização do próximo formato e as tratativas junto aos fornecedores e equipe de profissionais, a fim de termos uma produção com fluidez e excelentes resultados”, detalhou.

E esse planejamento é, realmente, fundamental para superar os desafios para a realização de um evento tão grandioso no coração da Amazônia, em meio a uma grande seca e ‘às vésperas’ da COP-30, que deve transformar Belém na capital global do clima e da sustentabilidade em 2025. Apesar dos desafios, a expectativa de Wladmir é de que o evento deste ano seja ainda melhor que os anteriores.

“As expectativas são as melhores possíveis, pois ao mesmo tempo em que encontramos vários desafios novos, como a logística aérea, terrestre e fluvial mais complicada, e o fato de Belém ter virado um grande canteiro de obras em virtude da COP-30. Mas quanto mais desafios, mais responsabilidade e comprometimento para uma entrega positiva.”

Fortalecendo o mercado regional

Para Wladmir, além de promover um evento cada vez maior e mais acolhedor, respeitando a regionalidade e a religiosidade próprias do Círio de Nazaré, e ajudar a divulgar essa tradição da fé do amazônida para o mundo, a Varanda de Nazaré também contribui para o fortalecimento e a valorização do mercado de trabalho e de profissionais amazônidas, como os da Varanda Multiagência, empresa sediada em Manaus, mas presente em 13 estados brasileiros, seis deles da Região Norte – Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima.

“Sem dúvida, estarmos envolvidos com um evento desse porte e idealizado por uma das personalidades artísticas mais importantes e influentes do país, como a Fafá de Belém, além de aumentar nossa responsabilidade, gera mais visibilidade para todo Norte e isso fomenta novas possibilidades de negócios, além de fortalecer a relação com outros parceiros envolvidos no projeto”, analisou Wladmir Motta.

Ao todo, a operação da Varanda Multiagência na Varanda de Nazaré envolve 120 profissionais direta e indiretamente, entre Varandeiros – equipe própria e produtores contratados –, fornecedores e parceiros.

Parte da equipe da Varanda Multiagência que vai atuar na produção executiva do evento deste ano é de Belém. O time inclui ainda reforços de Manaus, e de cerca de 30 profissionais que atuam no Pará e que foram contratados especialmente para trabalhar na Varanda de Nazaré. A maioria dos fornecedores também é local, formada por empresas e profissionais do Pará, contou Wladmir Motta.

Segundo ele, tudo é pensado para uma entrega de qualidade, capaz de superar as expectativas. “E isso só é possível quando se tem uma equipe envolvida e afinada com o projeto, afinal eventos são feitos 90% de pessoas. Por isso, realizamos integrações para os Varandeiros, onde repassamos nossa missão, visão e valores, além de toda a parte técnica e rotina do evento. Isso é extremamente necessário para fazermos uma entrega ‘além das expectativas'”, disse Wladmir.



A Varanda de Nazaré

Idealizada e promovida pela artista Fafá de Belém, a Varanda de Nazaré surgiu em 2011, consolidando-se como uma das principais vitrines do Círio de Nazaré para o Brasil e o mundo. Ao longo de seis dias, a programação da Varanda de Nazaré inclui o II Fórum Varanda da Amazônia, que promoverá painéis e debates nos dias 8 e 9 de outubro, no Teatro Maria Sylvia Nunes.

No dia 10 será promovida uma experiência sensorial na ilha do Combu com os embaixadores, parceiros, personalidades do Estado, artistas e profissionais da imprensa e da mídia. Dia 11 acontece o Sarau Cultural da Fafá, no Atrium Rio das Pedras e, no dia 12, é realizada a procissão fluvial e a transladação da imagem da Santa da Basílica de Nazaré para a Igreja da Sé. No domingo, dia 13, acontece o Círio em si, com o trajeto da Santa da Sé para a Basílica de Nazaré. E toda essa programação conta com o trabalho da Varanda Multiagência no backstage.

Em 2024, a Varanda de Nazaré celebra o tema “Revolução pela Fé”, fazendo uma conexão com a história e a cultura paraense ao abordar a Cabanagem, uma revolta popular e social que ocorreu na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840. Assim como a Cabanagem foi um movimento de resistência e busca por justiça social, a Varanda de Nazaré utiliza a fé como um fio condutor para promover diálogos transformadores sobre inclusão, diversidade e as realidades do Brasil contemporâneo.



Sobre a Varanda Multiagência

Fundada em 2005, a Varanda é uma multiagência premiada com atuação em 12 estados brasileiros, seis deles da Região Norte: Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Reconhecida por integrar múltiplos canais de comunicação, a agência oferece soluções completas para seus clientes.

Saiba mais: https://www.varandadenazare. com.br/

Fonte: Wladmir Motta e Rodrigo Motta, da Varanda Multiagência e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2024/13:24:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...