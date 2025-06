Princípio de Incêndio Assusta Moradores no Bairro Santa Luzia, em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução |Um princípio de incêndio foi registrado nesta terça-feira (data), no bairro Santa Luzia, na região conhecida como Peixotinho. Segundo informações preliminares, um morador ateou fogo em pneus, mas as chamas saíram do controle, ameaçando residências vizinhas, muitas delas construídas em madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente se deslocou até o local. A equipe atuou no controle e na extinção do fogo, evitando que o incidente tomasse proporções maiores.

Durante a ação, o sargento responsável pela ocorrência conversou com a imprensa e fez um alerta: práticas como a que foi registrada são consideradas crime ambiental, especialmente quando colocam em risco a segurança de pessoas e propriedades.

