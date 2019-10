Princípio de incêndio atinge hotel e deixa hóspedes em pânico em Santarém

(Foto:reprodução/Via Redes Sociais) – A fumaça se alastrou pelo prédio e invadiu quartos do segundo e do terceiro pavimento do hotel

Um princípio de incêndio atingiu as instalações do Hotel Açay na última quarta-feira (16), por volta de 23h, próximo ao viaduto de Santarém, no oeste do Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fumaça se alastrou pelo prédio e invadiu quartos do segundo e do terceiro pavimento do hotel, onde havia hóspedes e funcionários.

Segundo o tenente BM, Wilson Silva, alguns hóspedes que estavam no terceiro pavimento do prédio precisaram ser resgatados.

Ele ainda revelou que o incêndio começou na lavanderia do prédio, onde havia acúmulo de tecidos.

“Havia muita fumaça no local, conseguimos exaurir, fizemos o rescaldo, controlamos o incêndio e deixamos o ambiente seguro”, informou o militar.

Sobre as causas exatas do incêndio, o Tenente explicou que um laudo técnico, que irá apontá-las, deve ser concluído em até 30 dias.

Em virtude do ocorrido, o trânsito nas proximidades ficou congestionado, por conta da fumaça das dependências do prédio que afetava a via. Uma fila de veículos se formou na avenida Cuiabá e causou tumulto no trânsito.

Apesar do susto, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Por:Manoel Cardoso especial para O Liberal



