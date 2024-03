Princípio de incêndio é registrado em escola municipal de Itaituba

(Foto: Reprodução)- O princípio de incêndio foi registrado no início da noite desta quarta-feira (20) na Escola Municipal EMEF Prof.ª Maria Aparecida de Souza Costa, na 11° rua do Jardim das Araras, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Uma guarnição do 7° GBM foram acionados e seguiram para o local onde foi constatado o princípio de incêndio em fiação elétrica e em uma unidade externa de central de ar.

Conforme informações, foi realizado o desligamento geral da corrente elétrica e debelado o princípio de incêndio evitando propagação e riscos térmicos.

Nota da Escola Maria Aparecida de Souza Costa:

“Avisamos aos senhores pais que, por motivo de falta de energia elétrica na parte interna da escola, não haverá aula pela parte da manhã.” Um equipe da 1ª companhia independente de missões especiais (CIME), também esteve no local prestando apoio aos militares do 7° GBM e a comunidade escolar. Caso aconteceu nesta quarta-feira (20); a concessionária de Energia elétrica equatorial foi acionada para procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2024/15:40:17

