Princípio de incêndio mobiliza Bombeiros e Polícia Militar em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (16), por volta das 13h10, na Rua Monte Castelo, atrás do Sindicato Rural e em frente à pizzaria Dom Fernando, em Novo Progresso.

De acordo com informações apuradas no local, uma casa antiga de madeira estava sendo demolida desde as primeiras horas da manhã por uma equipe de trabalhadores. Durante o intervalo do almoço, parte do entulho foi incendiada, e as chamas se espalharam rapidamente, atingindo a estrutura que ainda permanecia em pé.

A fumaça intensa chamou a atenção de moradores, que se aproximaram para verificar o que estava acontecendo. O fogo se alastrou com rapidez, consumindo parte da residência.

O 33º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, impedindo que o incêndio se propagasse para casas vizinhas. A Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Informações Progresso Urgente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/08:46:51

