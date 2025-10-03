Prisão, dívida de R$ 15 mil e corpos achados em mata: o que se sabe sobre assassinato de amigas que estavam desaparecidas na Bahia

Mayane Coelho Brandão e Tâmara Trindade da Silva foram vistas pela última vez em Simões Filho — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tamara Trindade da Silva e Mayane Coelho Brandão foram mortas em Simões Filho. Suspeito confesso passará por audiência de custódia, enquanto outro é procurado.

As amigas Tamara Trindade da Silva, de 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20 anos, foram encontradas mortas, na quinta-feira (2), uma semana após serem dadas como desaparecidas.

O crime aconteceu na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde as jovens moravam. Um jovem, identificado como Jonas Souza Santos, de 20 anos, foi preso e passará por audiência de custódia no sábado (4).



Veja abaixo o que se sabe sobre o caso:

Quem são as vítimas?

Como as jovens foram achadas?

Quem é o suspeito?

Qual foi a motivação apontada pelo homem?

Outra pessoa participou do crime?

1. Quem são as vítimas?

Tâmara Trindade trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Salvador, e não tinha filhos. Já Mayane Coelho estava desempregada e era mãe de uma menina.

As duas mantinham uma amizade há quatro anos e costumavam passar o dia juntas. Na última quinta-feira (25), quando foram vistas vivas pela última vez, as jovens tinham saído para beber.

“Mayane era uma menina amorosa, não guardava mágoas de ninguém. É difícil para a família, porque a índole dela era boa. Uma pessoa amorosa, que não dava para sentir raiva e nem odiar”, disse um parente da jovem, que preferiu não se identificar, em entrevista à TV Bahia.

Os corpos delas foram sepultados na manhã desta sexta-feira (3), em Simões Filho.

2. Como as jovens foram achadas?

As amigas só foram achadas depois que o suspeito se apresentou na Delegacia de Simões Filho, confessou o crime e apontou o local onde os corpos foram abandonados.

As vítimas foram deixadas em um córrego localizado em uma área de mata da cidade. Após o relato, a região foi vistoriada e as famílias fizeram o reconhecimento no local.

Os corpos de Tâmara e Mayane foram transportados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde a identificação foi formalizada. Não foram divulgados detalhes sobre os sepultamentos.

3. Quem é o suspeito?

Segundo apurou a TV Bahia, o nome do suspeito é Jonas Souza Santos, de 20 anos. Em depoimento, ele alegou que teve um relacionamento com Tâmara. O período, no entanto, não foi divulgado.

4. Qual foi a motivação apontada pelo homem?

Conforme detalhou o delegado Jader Oliveira, responsável pela investigação, o preso relatou que, em determinada ocasião, a ex-companheira teria furtado R$ 15 mil dele.

Jonas disse ainda que, ao encontrar Tâmara, decidiu cobrar a “dívida”, o que gerou uma discussão “acalorada” e culminou no crime. Ele matou as mulheres com golpes de faca e machado.

A ação aconteceu no dia 25 de setembro, em uma casa localizada no bairro do Cia II.

5. Outra pessoa participou do crime?

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) como duplo homicídio. A investigação avalia a participação de um segundo suspeito no crime. O nome dele não foi divulgado.

