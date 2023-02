Prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, em Novo Progresso (PA)

(Foto: 7° CIPM Novo Progresso) – Polícia Militar, após denuncia anônima, abordou individuo suspeito de comercialização de entorpecentes

Por volta das 21h, do dia 16 de fevereiro, a Polícia Militar foi acionada via central PM por uma denuncia anônima, relataram à PM que em frente a uma vila, dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes.

De acordo com as informações do Boletim oficial da Polícia Militar, haviam crianças no local, um puxava da perna e estava de camisa escura e o outro era claro com camisa branca.

A GU deslocou-se até o local, e localizaram o nacional Antônio C. M. F., durante a abordagem, foi encontrado na sandália do mesmo, dois papelotes análoga a maconha pesando 3,9 gramas.

O individuo informou que faz “CORRES” para o outro que havia saído de alcunha Alê. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido para delegacia para efetuar os devidos procedimentos cabíveis. (Com informações da PM ).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/17:22:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...