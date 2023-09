Probabilidade de El Niño forte sobe para 71%

O fenômeno El Niño é um tema importante para o agronegócio brasileiro pelo potencial que tem de impactar a formação de chuvas em diferentes regiões

Pico do fenômeno deve ocorrer entre novembro e janeiro, diz NOAA

O centro de previsão climática da NOAA, agência dos Estados Unidos, divulgou atualização sobre o fenômeno El Niño nesta quinta-feira. O documento revela que a probabilidade de um El Niño “forte”, ou seja, acima de 1,5ºC entre novembro e janeiro, aumentou para 71%, contra 66% indicado no mês passado. Há agora cerca de 71% de chance de que o fenômeno atinja o pico como um forte El Niño no verão por aqui. A NOAA ainda cita que existe a chance de 30% de que a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial exceda 2˚C, o que colocaria a temperatura do oceano em um dos níveis de intensidade mais fortes desde 1950. No gráfico, as barras em vermelho apontam que o El Niño já está em curso e deve continuar assim ao longo dos próximos meses.

O fenômeno El Niño é um tema importante para o agronegócio brasileiro pelo potencial que tem de impactar a formação de chuvas em diferentes regiões. Tradicionalmente, o fenômeno aumenta o volume de chuvas nos Estados do Sul e diminui no Norte. Segundo a NOAA, não existem dois El Niños iguais – o mesmo se aplica aos seus impactos. E mais: só porque um evento forte é previsto não significa necessariamente impactos fortes. Em vez disso, o El Niño pode aumentar as chances de certos tipos de extremos, destacou o órgão do governo norte-americano. A agricultura brasileira acaba de colher o maior volume da história, com 323 milhões de toneladas de grãos. Se o El Niño não atrapalhar, quem sabe novos recordes de produção podem ser alcançados nesta nova temporada que começa?

Fonte: Kellen Severo / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2023/08:02:17

