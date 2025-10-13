Processo seletivo da Arcon oferece salários de até R$6 mil

Foto: Reprodução | As vagas contemplam atuação na regulação, controle e fiscalização do BRT Metropolitano, além dos setores de saneamento e gás natural.

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) abriu o Processo Seletivo Simplificado nº 2/2025 para contratação de profissionais de nível médio e superior. As vagas contemplam atuação na regulação, controle e fiscalização do BRT Metropolitano, além dos setores de saneamento e gás natural.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, entre os dias 10 e 14 de outubro. O edital completo está disponível em www.arcon.pa.gov.br.

A remuneração varia de R$1.498,72 a R$6.088,15, com auxílio alimentação e gratificação de escolaridade, dependendo do cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com lotação em Belém.

O processo seletivo será dividido em três etapas:

Inscrição – habilitatória;

Análise documental e curricular – eliminatória e classificatória;

Entrevista – eliminatória e classificatória, com apresentação de documentos comprobatórios.

Segundo Gilberto Barbosa, diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, os selecionados atuarão em atividades que vão da fiscalização do BRT Metropolitano até o planejamento e implementação de novas funcionalidades tecnológicas para o sistema integrado.

“A Arcon é responsável pela gestão do BRT Metropolitano, que terá duas concessionárias — uma operadora das linhas e outra do sistema de bilhetagem. Todo o acompanhamento será feito em um Centro de Controle Operacional que possibilitará o monitoramento em tempo real”, explica Barbosa.

As vagas disponíveis incluem:

45 para Controlador de Serviços Públicos (nível médio com experiência em TI);

5 para Assistente em Regulação de Serviços Públicos (nível médio);

6 para Analista de Apoio à Regulação de Serviços Públicos(nível superior);

6 para Analista em Regulação de Serviços Públicos (nível superior).

Entre os requisitos para as vagas de nível superior estão formações em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Engenharia de Tráfego, Engenharia de Transporte, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Ciências Econômicas e Arquitetura e Urbanismo.

Essa é uma oportunidade para atuar na fiscalização e inovação dos serviços públicos do Pará, garantindo eficiência, transparência e qualidade para a população.

