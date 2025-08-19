Processo seletivo Hemopa oferece vagas para médicos com salário de R$ 3,6 mil

Foto:Reprodução | Os profissionais contratados cumprirão carga horária de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 3.696,37, além de vantagens previstas pela instituição.

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de contratar dois médicos para atuação nos núcleos de Hemoterapia de Altamira e Tucuruí.

Segundo o edital, há uma vaga para cada município. Para participar, é necessário possuir graduação completa em Medicina, com diploma expedido por instituição reconhecida pelo MEC, além de registro ativo no conselho de classe.

Os profissionais contratados cumprirão carga horária de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 3.696,37, além de vantagens previstas pela instituição.

Inscrições

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da HEMOPA, entre as 9h do dia 20 de agosto e 9h do dia 24 de agosto de 2025.

Etapas da seleção

A seleção dos candidatos ocorrerá em duas fases:

Análise documental e curricular

Entrevista

Ambas têm caráter eliminatório e classificatório, e os critérios de avaliação estão descritos no edital.

Validade

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração.

Mais informações estão disponíveis no edital completo, que pode ser consultado no site oficial da HEMOPA.

