Processo seletivo oferta vagas para agentes de saúde em Placas, no PA; veja o edital

Processo seletivo oferta vagas para agentes de saúde em Placas — Foto: Prefeitura de Campo Grande/Foto:Divulgação

Inscrições seguem até 7 de fevereiro pela internet com taxa de R$ 50. PSS tem validade de dois anos e salário base é de R$ 1.250,00.

Um processo seletivo simplificado para contratação de agentes comunitários de saúde (ACSs) rural e urbano em Placas, no oeste do Pará, está com inscrições abertas até 7 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), são 24 vagas com salário base de R$ 1.250,00 e carga horária de 40h semanais.

A inscrição é feita exclusivamente pela internet no site da prefeitura com taxa no valor de R$ 50. Entre os requisitos para ser contratado, o candidato inscrito deve residir na área a qual se inscreveu no PSS.

Confira o edital do PSS para ACSs em Placas

O PSS terá prova objetiva (1ª fase) de caráter eliminatório com previsão de realização no dia 29 de março; e curso introdutório (2ª fase) que consiste em formação inicial e continuada coordenado pela Semsa.

Os candidatos aprovados que ficarem em situação de cadastro reserva poderão ser chamados para ocupar o cargo em até dois anos, dependendo das disponibilidades orçamentárias.

O resultado final deve ser liberado ao conhecimento público em 18 de maio de 2020 e a convocação dos aprovados será de 25 a 27 do mesmo mês.

Por G1 Santarém — pará

