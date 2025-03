Processo seletivo para vagas de estágio no MPF terá provas online; inscrições abertas

Foto: Reprodução | Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter disponibilidade para estagiar 20 horas semanais.

O Ministério Público Federal está com inscrições abertas para o seu 1º Processo Seletivo de Estágio em 2025. No Pará, há vagas para estudantes do curso de direito, destinadas às unidades da instituição nos municípios de Santarém, Marabá, Belém e Altamira. A prova objetiva será aplicada online no dia 27 de abril.

As inscrições são gratuitas, iniciaram no último dia 5 e podem ser feitas até o dia 30 de março no site do MPF. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter disponibilidade para estagiar 20 horas semanais.

O candidato deve ter acesso a um computador desktop, notebook ou celular com conexão a navegador de internet, com o modo de compatibilidade ativado, com câmera e microfone instalados.

Datas importantes

Inscrições: 5 a 30 de março de 2025

Provas objetivas online: data provável 27 de abril de 2025

Divulgação da lista de aprovados na prova objetiva: 12 de maio de 2025

Provas e benefícios

As provas objetivas serão realizadas online em uma única data para todas as unidades do MPF com editais de seleção abertos.

Para fazer a prova online, é necessário estar cadastrado no site gov.br, cujos dados pessoais e senha serão utilizados pelo candidato para acessar a prova.

Além disso, o candidato precisa acessar, obrigatoriamente, este link , até 72 horas antes do dia agendado para a realização da prova, a fim de resolver antecipadamente problemas de acesso à plataforma.

Os estagiários selecionados receberão os seguintes benefícios:

Bolsa-auxílio: R$ 1.027,82 para alunos de graduação;

Auxílio-transporte: R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente;

Jornada: 4h/dia, e poderá ser híbrida (remota/presencial);

Seguro contra acidentes pessoais.

