Processo seletivo Polícia Científica do Pará oferece vagas de emprego para todos os níveis

A Polícia Científica do Pará publicou nesta segunda-feira (1) o edital do 2º Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2025 para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são ofertadas 17 vagas, distribuídas em cinco cargos, com salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 2.492,73, além de benefícios previstos em lei.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, no período de 3 a 5 de setembro, sem cobrança de taxa. O certame será conduzido pela Comissão instituída pela Portaria nº 191/2025 e contará com três fases: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista pessoal. Todas as etapas terão caráter eliminatório e classificatório, e os resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal oficial do processo seletivo.

Entre os requisitos exigidos, os candidatos não poderão ter vínculo funcional com a administração pública, exceto nas hipóteses permitidas pela Constituição, e deverão cumprir um intervalo mínimo de seis meses caso já tenham exercido contrato temporário anterior. Também está proibida a participação de cônjuges, companheiros ou parentes, até o terceiro grau, dos integrantes da comissão organizadora.

O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação vigente. Caso não sejam preenchidas, essas vagas serão revertidas para ampla concorrência.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração. Já a validade do PSS será de seis meses a partir da homologação do resultado final.

Mais informações, incluindo atribuições específicas de cada cargo, documentação exigida e cronograma detalhado, podem ser consultadas no edital publicado no Diário Oficial do Estado e no site www.sipros.pa.gov.br.

