(Foto: Reprodução) – O processo visa preencher 200 vagas, com remuneração prevista de R$ 2.010,66, conforme estabelecido na legislação municipal vigente.

O processo visa preencher 200 vagas, com remuneração prevista de R$ 2.010,66, conforme estabelecido na legislação municipal vigente.

Processo seletivo relâmpago: veja como se inscrever nas 200 vagas da SEMEC Processo seletivo relâmpago: veja como se inscrever nas 200 vagas da SEMEC Processo seletivo relâmpago: veja como se inscrever nas 200 vagas da SEMEC Processo seletivo relâmpago: veja como se inscrever nas 200 vagas da SEMEC

O processo visa preencher 200 vagas, com remuneração prevista de R$ 2.010,66, conforme estabelecido na legislação municipal vigente.

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEMEC), torna público o Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 002/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para atuação nas unidades da rede municipal de ensino. O processo visa preencher 200 vagas, com remuneração prevista de R$ 2.010,66, conforme estabelecido na legislação municipal vigente.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo (https://pss.belem.pa.gov.br/candidato/), no período de 05 a 07 de agosto de 2025. É de responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar todas as etapas, resultados e atualizações do certame, que serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico.

O PSS será regido por este edital e seus anexos, bem como pelas normas legais que autorizam a contratação temporária no âmbito da administração pública municipal, incluindo o Decreto nº 90.148/2017 e a Lei Municipal nº 10.141/2025. A seleção ocorrerá por análise curricular, com base na documentação enviada no momento da inscrição, que deverá ser digitalizada em formato PDF (com até 1MB por arquivo) e anexada no sistema eletrônico.

Para participar, o(a) candidato(a) deve atender a requisitos como: ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se for do sexo masculino, com as obrigações militares; possuir a escolaridade exigida para a função pretendida; apresentar atestado de aptidão física e mental; não possuir impedimentos legais para exercer cargo público; e não ter grau de parentesco com membros da comissão organizadora do processo seletivo, entre outros critérios detalhados no edital.

O Processo Seletivo será executado pela própria SEMEC, por meio de uma comissão designada para coordenar todas as etapas do certame. A convocação dos(as) candidatos(as) habilitados(as) será feita conforme a necessidade da Secretaria, com vistas à recomposição do quadro de pessoal e à garantia da continuidade dos serviços educacionais essenciais.

O edital completo, contendo os requisitos, funções disponíveis, carga horária, remuneração, etapas do processo e demais informações, está disponível no site https://pss.belem.pa.gov.br/candidato/. O cronograma oficial pode ser consultado no Anexo II do documento

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/13:18:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...