Procissão de São José: devotos vão às ruas de Belém em homenagem ao Patrono Universal da Igreja

A imagem em destaque mostra devotos de São José, Patrono Universal da Igreja e padroeiro das famílias e cujo dia é celebrado nesta quarta-feira (19) (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A caminhada da fé saiu da Paróquia São José de Queluz, na rua Cipriano Santos, em Canudos, logo após a celebração de uma missa solene, presidida pelo Frei Alessandro Dias, Pároco da Paróquia São José de Queluz

Uma procissão pelas ruas do bairro de Canudos, em Belém, marca, nesta manhã, as homenagens a São José, Patrono Universal da Igreja e padroeiro das famílias e cujo dia é celebrado nesta quarta-feira (19). A caminhada da fé saiu da Paróquia São José de Queluz, na rua Cipriano Santos, em Canudos, logo após a celebração de uma missa solene, presidida pelo Frei Alessandro Dias, Pároco da Paróquia São José de Queluz. A festividade na paróquia tem como tema “Com São José, somos peregrinos da esperança.”

Diz Frei Alessandro Dias: “É uma devoção antiga. Desde os inícios da Igreja já existia uma atenção muito importante à figura de Maria e à figura de São José. E, pouco a pouco, se foi formando um perfil da figura deste santo para a Igreja. Até o momento em que ele foi proclamado como patrono universal da Igreja. É protetor da Igreja, já que ali, naquele momento com a sagrada família, São José se mostrou muito solícito, muito disposto a defender o menino Jesus e a Virgem Maria. E daí vem esse sentido de uma proteção”.

A fotografia em destaque mostra a imagem peregrina de São José. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O pároco acrescentou: “São José é essa figura simples, silenciosa, homem justo, homem de fé. Homem que não profere absolutamente nenhuma palavra, mas todas as referências que são dadas nas escrituras a seu respeito, eu creio que são profundamente inspiradoras, e inspira a Igreja. E você vê a multidão de pessoas numa numa quarta-feira, num dia de trabalho. Costumamos ter todas as missas durante o dia muito cheias. Então, é uma devoção muito forte. É algo muito tocante na vida dos fiéis. Há muita identidade com a figura de São José. Então é uma figura extremamente importante para nós”.

Ao longo do dia a paróquia ficará aberta para visitação e contará com celebrações às 11h, 17h e 19h e venda de comidas típicas na quadra da igreja. Na Arquidiocese de Belém as homenagens serão realizadas nas paróquias dedicadas ao Santo nos bairros de Canudos, Umarizal, Águas Lindas e no Distrito de Outeiro.

Para o professor de Gastronomia Ricardo Simões, de 38 anos, esta data sempre é especial. Isso porque 19 de março é dia do aniversário dele. Por meio de sua devoção, ele distribui sacolinhas às pessoas com moedas e a oração de prosperidade de São José. O maior ensinamento de São José que o professor procura praticar no dia a dia é relacionamento à família e à união. “Ele também traz prosperidade”, afirmou. Em 2016, uma amiga da faculdade deu a ele essa sacolinha. E, desde então, Ricardo mantém essa tradição.

A Igreja Católica diz que São José, o humilde carpinteiro que desempenhou um papel crucial na história da salvação, é um exemplo inspirador de fidelidade, humildade e confiança na vontade de Deus. Sua relevância para a vida da Igreja Católica vai além de sua função como o pai adotivo de Jesus; ele é venerado como um poderoso intercessor e protetor da Igreja.

Os relatos bíblicos sobre São José são limitados, mas suas ações falam sobre sua grandeza espiritual. Ele é apresentado nos Evangelhos de Mateus e Lucas como um homem justo e temente a Deus, escolhido por Ele para ser o guardião e protetor da Sagrada Família. Apesar das circunstâncias desafiadoras em que se encontrava, José aceitou com humildade e confiança o plano divino para sua vida.

São José desempenhou um papel essencial na vida de Jesus e Maria. Ele foi o protetor da Sagrada Família, cuidando e provendo para eles em todas as situações. Como tal, São José é visto como um modelo de paternidade, esposo dedicado e exemplo de virtude familiar.

É também reconhecido como o padroeiro da Igreja Universal. Sua intercessão é invocada por fiéis em todo o mundo, buscando sua proteção e orientação em tempos de dificuldade. Sua humildade e disposição para servir inspiram os cristãos a seguirem o exemplo de vida simples e virtuosa.

Na Paróquia São José de Queluz – Canudos (Rua Cipriano Santos, 311), a festividade segue até o dia 19, com o tema “Com São José, somos peregrinos da esperança”. Na quarta-feira (19) Solenidade de São José, a programação começa às 7h, com Missa Solene presidida pelo Frei Alessandro Dias, Pároco da Paróquia São José de Queluz, em seguida sairá a procissão.

Fonte: Dilson Pimentel – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/14:37:26

