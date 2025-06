PROCURADA: Interpol põe Zambelli na Difusão Vermelha e bolsonarista é caçada em 196 países

Foto: Reprodução | A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) já está na Lista de Difusão Vermelha da Interpol. Condenada a 10 anos de prisão por ter invadido o sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça, a bolsonarista fugiu do Brasil há poucos dias e informou na terça-feira (3) que evadiu-se para a Argentina e, de lá, tomou um voo para os EUA. Ela estaria na Flórida e com passagem comprada para a Itália, onde tem cidadania e se classificou como “intocável” durante uma entrevista à CNN Brasil.

O pedido para a inserção do nome de Zambelli na Lista de Difusão Vermelha Organização Internacional de Polícia Criminal foi feito pela Polícia Federal na quarta (4), depois de determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi relator do processo penal que condenou a extremista. A Interpol tem como padrão analisar as solicitações para incluir nomes nessa lista e, na tarde desta quinta (5), confirmou que aprovou a colocação da radical brasileira lá, embora sua foto, nome e dados ainda não estejam disponíveis na página da organização.

A Lista de Difusão Vermelha é a relação em que constam os nomes dos criminosos mais perigosos e procurados do mundo. Se a deputada for localizada num dos 196 países do mundo onde a Interpol opera, a polícia local tem o dever de prendê-la e informar às autoridades brasileiras.

Fonte: Caldeirão Politico /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/14:29:13

