Procurado por tentativa de feminicídio em Santa Maria do Uruará é preso em operação da PM

Marinaldo Fernandes da Silva foi preso em operação da Polícia Militar em Prainha-PA — Foto: Polícia Militar / Divulgação

O crime aconteceu em maio de 2024. Marinaldo Fernandes da Silva não aceitava o fim do relacionamento.

Na noite de quarta-feira (25), policiais do 3° Pelotão Policial Destacado (PPD) da cidade de Prainha, oeste do Pará, vinculado ao 18º BPM , deflagraram uma operação que resultou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.

O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de maio de 2024, na vila de Santa Maria do Uruará. Na época, a Polícia Civil informou que Marinaldo Fernandes da Silva não aceitava o fim do relacionamento e foi até a residência de Jocilene Dias Ramos, ferindo a vítima com golpes de facão no rosto e mão. O casal viveu junto por seis meses, e estava separado há nove dias.

Jocilene recebeu atendimento e ficou alguns dias sob cuidados médicos.

Violência contra mulher: como pedir ajuda

Violência contra mulher: como pedir ajuda

Desde o dia do crime, o suspeito passou a ser procurado pela justiça, e na noite desta quarta, ele foi localizado e preso em uma residência no bairro Açaizal, na zona urbana de Prainha, e depois apresentado na delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/16:44:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...