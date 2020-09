Procurador Federal Dorgival Viana Jr. é pré-candidato a vereador pelo Avante em Santarém

O Procurador Federal, Dorgival Viana Jr., 37 anos, pré-candidato a vereador em Santarém, no oeste do Pará, nas eleições municipais deste ano, terá seu nome homologado como candidato a vereador na convenção do Avante nesta terça-feira (15), quando o partido confirmará sua chapa nas eleições proporcionais e anunciará também possíveis coligações partidárias para o pleito eleitoral majoritário.

A convenção do Avante será realizada às 19 horas, no escritório do partido, localizado na avenida Mendonça Furtado, 294, no bairro da Prainha.

Natural de Alagoas, o nordestino Dorgival Viana Jr. mudou-se para Santarém há mais de quatro anos e aqui ocupa o cargo de advogado público no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), exercendo a função de Procurador Federal.

Perfil

Formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL-2008) com especialização em Direito Público no ano de 2009, Dorgival já atuou como procurador municipal em Campo Alegre, no interior de Alagoas, entre 2009 e 2015. Em Alagoas foi advogado privado, servidor do Ministério Público do Estado, Auditor da Federação de Futebol, membro da Comissão de Ética na Administração Pública da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além do trabalho no Incra, nas horas vagas, Dorgival Viana Jr se dedica a auxiliar pessoas em busca de informações simplificadas sobre questões de direito e acontecimentos na região. Desde o início da pandemia, por meio do seu site, ele tem levado orientações a respeito dos auxílios emergenciais cedidos às pessoas pelo governo federal e orientado também sobre temas relacionados aos direitos dos cidadãos.

