Procuradoria da Mulher promove campanha de conscientização contra o assédio em Marabá

(Foto: Reprodução) – A campanha, realizada no semáforo da BR-230, em frente à Câmara Municipal, foi uma mobilização da Procuradoria da Mulher da Câmara, com apoio de várias entidades (confira ao fim da matéria)

Mesmo com chuva fina, mais de cinquenta mulheres e homens participaram da ação de panfletagem da campanha “Não é Não” contra o assédio às mulheres em todos os ambientes, especialmente no Carnaval, quando são registrados muitos casos dessa natureza. As informações são da Câmara Municipal de Marabá (CMM).

A campanha, realizada no semáforo da BR-230, em frente à Câmara Municipal, foi uma mobilização da Procuradoria da Mulher da Câmara, com apoio de várias entidades, como o Comdim (Conselho Municipal de Defesa e dos Direitos da Mulher de Marabá), e da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher, entre outras listadas no final desta reportagem.

O condutor Rafael Vieira, que passava de automóvel pela BR-230 durante a panfletagem, considerou o movimento relevante, pois reconhece que o assédio ainda é uma vergonha que se repete ao longo dos anos e se mantém como “orgulho” para muitos homens. “Nunca foi certo, mas os tempos são outros e precisamos tomar consciência e respeito às pessoas, à sua vontade”, disse ele, enquanto esperava o sinal abrir.

A vereadora Priscila Veloso elogiou a mobilização de mulheres e homens em mais um dia da campanha “Não é Não”, que faz um chamamento às mulheres para que denunciem qualquer tipo de assédio, assim como os homens, para que não sejam agentes desse comportamento reprovável. “É um alerta a todas as pessoas e nosso papel é propagar essa campanha”, sustentou.

Letícia Werneck disse que sua militância está voltada à pauta feminina e às mulheres trans, que também são vítimas de muitos casos de assédio, inclusive nas festividades carnavalescas. “Queremos que esse Carnaval seja um momento de paz e respeito à mulher”, disse.

Ela também lembrou que durante o Carnaval muitos homens se vestem de mulher e boa parte acaba confundindo as coisas. “Estarei no Carnaval, mas sou uma mulher casada e não aceito brincadeiras que denotem assédio”, alertou.

A vereadora Maiana Stringari avaliou que a ação de mobilização da Procuradoria da Mulher foi extremamente positiva, levando conscientização à sociedade. “Esse é o primeiro evento da Procuradoria da Mulher em 2025, e ter tantas pessoas unidades nesse projeto é muito especial, com mulheres e homens juntos com um mesmo objetivo. A importunação sexual tem um índice muito elevado no Carnaval e precisamos reforçar o ‘Não é Não’, para que as pessoas tenham respeito mútuo. Vamos lutar pela inserção ainda maior das mulheres na política e nos programas sociais”, disse Maiana.

A experiente vereadora Dra. Cristina Mutran também vestiu a camisa do “Não é Não” e foi à rodovia ajudar na campanha de mobilização contra o assédio. Para ela, a ação da Câmara teve um resultado positivo e nem a chuva atrapalhou a panfletagem e contato com os condutores. “Essa é uma grande concentração de mulheres, mas principalmente de homens. O resultado positivo se percebe com tantos condutores baixando os vidros de seus veículos e recebendo panfletos e parabenizando pela ação”, celebra Cristina Mutran.

Cláudia Silene Alves, coordenadora da equipe técnica da Procuradoria, diz que ação desta quinta-feira vai além da campanha e busca garantir que políticas públicas sejam efetivamente aplicadas. “Nosso papel é estimular, fiscalizar e movimentar políticas para as mulheres marabaenses, garantindo que as leis já existentes sejam, de fato, cumpridas”.

A campanha reforça a urgência de uma cultura de respeito e segurança para todas as mulheres. Ter o apoio de diferentes setores da sociedade também garante maior visibilidade e força na luta contra o assédio, a violência e tantas outras formas de opressão. É sempre importante lembrar que o Carnaval pode – e deve – ser um espaço de celebração, mas sem falta de consentimento ou violência.

Abaixo, veja quem são os apoiadores da panfletagem e campanha “Não é Não”:

Disque Denúncia

Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher em Marabá

Patrulha Maria da Penha

Comissão Técnica do Conselho Municipal de Saúde

Instituto Mãos Estendidas e Fórum Permanente de Mulheres

Grupo de Mulheres Arco-íris da Justiça

Grupo de Mulheres do Cabelo Seco

Grupo de Mulheres Margaridas

Centro de Referência e Atendimento à Mulher

Defensoria Pública do Pará

Conselho Municipal do Direito da Mulher

Grupo Mulheres que Partilham

Associação dos Moradores do Bairro Araguaia

