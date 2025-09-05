Procuradoria-Geral do Estado do Pará tem primeira mulher no comando em 40 anos

(Foto: Reprodução) – Ana Carolina Gluck Paul assume a chefia do órgão no lugar de Ricardo Sefer

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) passou, pela primeira vez em quatro décadas, a ser comandada por uma mulher. A nomeação de Ana Carolina Gluck Paul para o cargo de procuradora-geral foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (3).

Formada em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com especialização em Direito e Processo Civil e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Ana Carolina é advogada, professora universitária há duas décadas e já atuou como defensora pública.

No serviço público estadual, Ana exerceu a função de procuradora-geral adjunta do Contencioso da PGE. Mais recentemente, ocupava o cargo de procuradora-geral do Município de Belém. Em discurso após a posse, destacou o compromisso de corresponder à confiança depositada pela categoria e pelo governador, ressaltando que é a primeira mulher a ocupar a chefia do órgão de forma efetiva.

Ana Carolina substitui Ricardo Nasser Sefer, que esteve à frente da PGE por seis anos e nove meses. Ele segue no governo estadual como secretário de Educação, função que exerce desde junho de 2025. Sefer afirmou que deixa a gestão com a sensação de dever cumprido, destacando avanços em informatização, conciliação e ampliação da atuação da PGE.

Fonte: Agência Pará / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/18:21:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...