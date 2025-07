Produção agropecuária do Pará apresenta projeção de crescimento superior a 16%

Foto:Reprodução | O VBP do Estado poderá atingir, até o final do ano, a marca de R$ 45,12 bilhões, sendo R$ 26,48 bilhões provenientes das lavouras e R$ 18,65 bilhões da pecuária.

O crescimento projetado do Valor Bruto de Produção (VBP) paraense para este ano, em relação ao ano anterior, é de 16,85%, impulsionado pelo desempenho significativo das lavouras e da pecuária. Com esse resultado, o Pará consolida sua liderança na região Norte.

O VBP do Estado poderá atingir, até o final do ano, a marca de R$ 45,12 bilhões, sendo R$ 26,48 bilhões provenientes das lavouras e R$ 18,65 bilhões da pecuária.

O indicador econômico reflete o desempenho das lavouras (permanentes e temporárias) e da pecuária ao longo do ano. O levantamento elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) é baseado em dados estimados até os seis primeiros meses deste ano.

Já na pecuária, em 2025, a bovinocultura se destaca como a principal atividade no Pará, representando 91,28% do Valor Bruto da Produção do setor, com valor estimado em R$ 17,02 bilhões. Esse montante corresponde a 37,72% do VBP total do Estado, conforme aponta o levantamento, consolidando a atividade como a principal força do agronegócio paraense. Depois, aparecem neste grupo o frango – R$ 982,61 milhões; leite – R$ 443,04 milhões, e ovos – R$ 200,58 milhões.

Subsídio – O estudo é desenvolvido pelo Núcleo de Planejamento da Sedap, por meio do Setor de Estatística, com o objetivo de subsidiar a gestão governamental, no segmento agropecuário, com informações estratégicas para o planejamento de ações, além de manter informado o setor interessado, informa o estatístico Ulisses Silva Barata, responsável pela elaboração do prognóstico agropecuário.

O cálculo do VBP é baseado na produção da safra, com dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esclarece o estatístico. No caso da pecuária, o estudo se baseia nas fontes Pesquisa Trimestral do Abate de Animais (IBGE), Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE), Produção de Ovos de Galinha (IBGE) e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do País.

O boletim contempla os 22 principais produtos agropecuários do Brasil, entre os quais cacau, banana, laranja, cana-de-açúcar, soja e mandioca (produtos de lavouras) e os agropecuários (oriundos de bovinos, suínos e aves), como leite e ovos.

“O valor real da produção, já descontada a inflação, é calculado com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esse índice é apurado mensalmente, com atualização e divulgação até o dia 15 de cada mês”, informa Ulisses Silva.

Estratégico – As projeções para 2025 reforçam o papel estratégico do Pará no cenário agropecuário brasileiro, com destaque para seu desempenho na região Norte, enfatizou a coordenadora do Nuplan, Maria de Lourdes Minssen. “Esses resultados refletem não apenas o dinamismo do setor agropecuário paraense, mas também sua crescente relevância para o desenvolvimento regional e nacional. Os dados apresentados neste boletim subsidiam a formulação de políticas públicas, o planejamento estratégico e o monitoramento de tendências, contribuindo para decisões mais assertivas e sustentáveis por parte do poder público, setor produtivo e demais agentes envolvidos”, destacou a coordenadora.

O boletim do VBP mais recente, contendo todos os dados, pode ser acessados pelo link https://sedap.pa.gov.br/node/348. (Com Agência Pará)

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/07:00:29

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

