Produtor rural é assassinado a tiros na zona rural de Pacajá (PA)

Foto:Reprodução | O produtor rural Pedro Raimundo de Souza foi assassinado a tiros na noite de domingo (13), na Vicinal 300, que fica em Pacajá, sudoeste do Pará. Familiares relataram que um homem em uma moto, ainda não identificado, se aproximou da vítima e atirou contra ela, fugindo do local na sequência.

Segundo o portal Correio de Carajás, parentes disseram também que, antes do suspeito escapar, ele estava vestido de preto. O homem desceu da moto e perguntou a Pedro por uma pessoa. No momento em que a vítima explicava quem seria a pessoa procurada, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra ela.

Pedro morreu na hora, ainda conforme o Correio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Até agora, o autor do crime não foi identificado ou localizado.

As motivações do homicídio são desconhecidas. Em nota, a PC informou que “o homicídio de Pedro Raimundo de Souza é investigado pela Delegacia de Pacajá. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do crime e identificação do autor”.

