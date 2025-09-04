Produtor Rural é encontrado morto ao lado de motocicleta em Novo Progresso

(Foto> Via WhatsApp) –O produtor rural Gerson Luiz Fachinello, de 54 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (4), em uma propriedade rural localizada a cerca de 8 km da BR-163, próximo à comunidade Veneza, em Novo Progresso.

De acordo com informações, a vítima apresentava perfuração de arma de fogo e estava caída ao lado de uma motocicleta Honda Bros, placa EHC 7798, nos fundos da fazenda onde cultivava lavoura.

Polícias Civil e Militar foram acionadas e constataram o óbito. O corpo foi recolhido pela funerária para exames cadavéricos. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, Fachinello já havia sido condenado anteriormente por homicídios cometidos na Bahia (2015) e no Paraná (2006). O caso será investigado para apurar autoria e motivação do crime.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/16:11:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...