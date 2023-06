Produtor rural faz fogueiras para aquecer gado do frio em MS; veja vídeo

Fogueiras são improvisadas para proteger gado do frio. — Foto: Redes sociais/Reprodução

No estado, mais de mil cabeças de gado morreram de frio nos últimos dias. As fogueiras foram colocadas para que animais não sofressem com as baixas temperaturas no estado.

Um produtor rural colocou fogueiras para aquecer o gado em mangueiros na região de Itaquiraí (MS), a 405 km de Campo Grande. A medida foi tomada para proteger os animais do frio intenso que atinge todo Mato Grosso do Sul. Assista ao vídeo acima.

O vídeo repercutiu na internet após mais de mil cabeças de gado morrerem de frio em Mato Grosso do Sul. De acordo com especialistas, a morte dos animais está atrelada a uma severa hipotermia.

No vídeo é possível ver várias novilhas, tipo de gado novo, em círculos espalhados no mangueiro. Os animais estão se protegendo do frio ao entorno das brasas de fogueira improvisadas pelo produtor rural.

Veja o vídeo AQUI

O diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Daniel Ingold, explica que o gado é mais adaptável ao clima quente e a queda brusca de temperatura deixa os animais mais expostos. Ingold afirma que o número de animais mortos em Mato Grosso do Sul pode ser maior.

“O que aconteceu agora é uma inversão. Os animais que estão com o corpo quente estiveram expostos a uma temperatura muito baixa. Com umidade elevada, vento e frio, fica mais difícil dos animais resistirem”, explica Ingold.

O diretor-presidente da Iagro comenta que a maior parte das mortes ocorreu em locais com menos oferta de pasto e ausência de abrigos naturais ou até mesmo artificiais. O agravamento da hipotermia no gado também pode estar relacionado ao baixo estado nutricional dos animais e pouca disponibilidade de pastos, como detalha Ingold.

“A hipotermia no gado segue a mesma explicação da hipotermia nos humanos. Os animais ficam expostos a baixas temperaturas e acabam morrendo”, complementa o especialista.

Morte de gado em MS

1.071 cabeças de gado morreram de frio em Mato Grosso do Sul desde quarta-feira (14). A Iagro estima que o prejuízo tenha sido de mais de R$ 3 milhões para os produtores rurais.

As mortes ocorreram principalmente na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense. Equipes da Iagro estão percorrendo as propriedades onde há suspeitas de morte por condições climáticas.

Dados do Inmet mostraram que na madrugada desta sexta-feira (16), os termômetros marcaram 11°C em Corumbá, com sensação térmica ainda mais baixa: 9°C .

“Foram as temperaturas registradas mais baixas desse ano. E hoje é possível que ocorram mais mortes”, afirmou Daniel Ingold.

Maior incidência de mortes é no Pantanal

Em Mato Grosso do Sul, a maior concentração de gado morto é na região do Pantanal, conforme mapeamento da Iagro. Dos mais de mil animais mortos, mais de 600 morreram na área do bioma.

Ingold explica que no Pantanal a exposição dos animais ao frio é muito maior, devido o bioma estar em época de cheia, ser uma planície e com poucos abrigos naturais.

“Lá no Pantanal é uma planície, tem pouca defesa para o animal se abrigar do frio. No campão aberto é muito frio. Como o bioma está em cheia, a umidade aumenta e o vento fica cada vez mais frio. Os animais tem poucos abrigos e com este frio acabam morrendo”, complementa.

Mapeamento foi feito para levantar a radiografia das mortes de animais em Mato Grosso do Sul. Ingold disse que equipes da Iagro foram até os pontos com maior concentração de mortes e confirmaram os óbitos por hipotermia.

O especialista faz o alerta: “de jeito nenhum os animais mortes devem ser comercializados. O animal é tem que ser cremado ou enterrado”.

Fonte: Por José Câmara, g1 MS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/09:46:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...