Produtores de cacau vencedores de concurso na Europa são recepcionados em Medicilândia-Pará

Os produtores desembarcaram no aeroporto de Altamira.(Foto: Reprodução)

Miriam Vieira e Robson Brogni venceram o concurso Cocoa of Excellence Awards (Cacau de Excelência) em Amsterdã, na Holanda.

Os produtores de cacau, de Medicilândia, Miriam Aparecida Federicci Vieira e Robson Brogni, vencedores do concurso Cocoa of Excellence Awards (Cacau de Excelência), realizado na quinta-feira (8), em Amsterdã, na Holanda, foram recepcionados com festa, na terça-feira (13), pela equipe do Escritório Local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) de Medicilândia.

Os produtores desembarcaram no aeroporto de Altamira, o mais próximo de Medicilândia, e receberam faixas, em meio à música e dança regional. A iniciativa da recepção calorosa foi da Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (Coopatrans/Cacauway) e teve o apoio da Emater e da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Agricultura e de Cultura. Participaram das homenagens familiares e amigos.

Há mais de 10 anos Miriam Aparecida Federicci Vieira e Robson Brogni são atendidos pela Emater de Medicilândia. “Essa recepção é uma forma de homenagear e agradecer esses agricultores que tiveram coragem de colocar o seu cacau para ser analisado e avaliado; mostrar o seu trabalho que é feito no dia a dia, nas propriedades. Nada mais justo, que nós, enquanto instituições que incentivam a produção do cacau, estarmos presentes nesse momento da chegada deles, recepcionando e dizendo que nós estamos apoiando esta iniciativa, que eles não estão só no processo. É uma forma também de incentivar outros produtores, e dizer que eles também podem chegar aonde chegaram os produtores vencedores do concurso, mostrando que o nosso cacau é o melhor do mundo”, disse o chefe do Escritório Local de Medicilândia, Sidevaldo Santana.

“Para nós, foi uma grande surpresa quando chegamos em Altamira e vimos aquela recepção, pessoas que acreditam e torcem pelo nosso sucesso, somos pequenos agricultores da zona rural de Medicilândia, do km 75 sul, e estar vivendo tudo isso pelo esforço e trabalho meu e do meu esposo Leomar, é surreal, agradeço a cada um que esteve na torcida por nós”, disse Miriam Aparecida Federicci Vieira.

“É muito prazeroso e dá muito orgulho em poder ter ido à Europa representar o Pará e o Brasil. Já estávamos satisfeitos só em ter conseguido chegar entre os 50 finalistas do Concurso de Melhor Cacau do Mundo e claro, que conseguir uma medalha de prata nos deixou muito mais felizes. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação e esse prêmio vem coroar tudo isso. Queremos aqui agradecer a todo apoio recebido, em especial ao governo do estado do Pará destacando aqui a Emater e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). A Emater está junto com o Sítio Ascurra, nossa propriedade, há muitos anos sempre dando toda assistência necessária”, disse o produtor Robson Brogni.

“Recentemente a Emater está auxiliando no encaminhamento do Selo da Agricultura Familiar que será usado nas embalagens da nossa marca de chocolates que agora são feitos com o 2° Melhor Cacau do Mundo”, destacou o produtor.

A área de cacau da família do produtor Robson Brogni inclui 4 propriedades, são cerca de 300 hectares de cacau com produção anual entre 100 e 200 toneladas. A área de cacau do Sítio Ascurra tem 47 hectares de cacau com produção anual entre 50 e 70 toneladas.

Atuação

No município de Medicilândia, o órgão estadual leva serviços a cerca de 120 agricultores, por meio do Plano de Assistência Técnica e Extensão Rural (Proater) com visitas de orientação técnicas, capacitação no manejo da cultura, elaboração e retificação do Cadastro Ambiental Rural (Car), inserção do produtor ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (Caf) e apoio no acesso ao crédito rural.

Fonte: Agência Pará / Texto de Sarah Mendes / Ascom Emater) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/17:56:09

