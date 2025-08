Produtores do Pará conhecem benefícios do programa de identificação individual bovina

Foto: Divulgação | Produtores rurais do Sudeste do Pará participam, nesta terça-feira (5), do evento “Rastreabilidade Individual: Gestão Eficiente”, voltado à promoção de boas práticas na pecuária.

A programação contará com palestras, debates e apresentação de iniciativas que vêm transformando a cadeia produtiva da carne bovina na Amazônia. Promovida pela empresa Masterboi, com apoio do Governo do Pará, o evento será realizado na unidade da empresa em São Geraldo do Araguaia, a partir das 14h.

A agenda destaca a importância da rastreabilidade individual como ferramenta estratégica para aumentar a eficiência da gestão nas propriedades rurais, além de reforçar a segurança alimentar, a transparência na cadeia produtiva e o acesso a mercados mais exigentes.

O evento contará com a participação do secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, que apresentará os avanços do programa Pecuária Sustentável do Pará, especialmente da política de Requalificação Comercial.

A iniciativa, coordenada pelo Governo do Estado, oferece aos produtores rurais apoio técnico para a regularização ambiental, melhoria de produtividade e acesso a mercados, além de contribuir com a meta estadual de desmatamento zero.

“O Pará vem consolidando uma agenda robusta de produção sustentável com inclusão produtiva. Com a Requalificação Comercial temos mostrado que é possível conciliar eficiência na pecuária com conservação, valorizando quem produz de forma responsável”, destacou Raul Protázio.

O evento é gratuito, com vagas limitadas.

