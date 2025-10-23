Produtores paraenses terão acesso à plataforma de cadastro e monitoramento do Plano ABC+ Pará

Foto: Reprodução | Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária, iniciativa da Sedap com apoio do BID, terá portal e aplicativo para os produtores. A previsão de lançamento oficial é na COP30.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) promoveu nesta quarta-feira (22) um treinamento com representantes de órgãos estaduais sobre o Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária (Sicarf). Desenvolvido pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa), o sistema será disponibilizado em breve em formato de portal e aplicativo, para monitoramento das metas do Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono (ABC+ Pará).

O Sicarf – Plano ABC+ PA é uma iniciativa da Sedap, com apoio do Iterpa e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O treinamento foi ministrado pelo analista de requisitos na YOUX, empresa responsável por desenvolver o Sistema, Renan Ribeiro. Segundo ele, por meio do Sicarf, os produtores podem acessar informações sobre o Plano ABC+ Pará e fazer cadastro do sistema produtivo, informando dados do proprietário, imóvel, solo e outros dados.

“Criamos essa plataforma para que o Estado pudesse cadastrar produtores com sistemas produtivos sustentáveis (SPSs) e monitorar as metas do Plano Estadual ABC+. O objetivo final é certificar os produtores para que, no futuro, essa certificação possa servir de mecanismo de acesso a políticas públicas”, informou Renan Ribeiro.

Aplicativo – Além do Portal, o usuário terá acesso ao aplicativo Sicarf ABC+, que estará disponível para Android. “O aplicativo e o sistema web são totalmente integrados. O produtor pode inserir dados de produção mesmo sem estar logado na internet”, assegurou o analista.

Para o coordenador do Plano ABC+ Pará, Tiago Catuxo, a plataforma será fundamental por contribuir com as ações do governo voltadas à política de mudanças climáticas. “O objetivo é criar um mecanismo de rastreabilidade dos sistemas produtivos sustentáveis e, ao mesmo tempo, certificar os agricultores que adotam práticas que resultam em menor emissão de carbono na atmosfera”, explicou.

Durante o treinamento, os servidores puderam ver na prática como funciona o sistema e sugerir melhorias na plataforma. A previsão é que o Sicarf – Plano ABC+ PA seja lançado oficialmente na COP30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), em Belém.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

