Professor Augusto convida para lançamento de livros em Novo Progresso

Professor que marcou a sua trajetória no magistério, em escola pública de Novo Progresso convida a todos para o lançamento dos livros “Concientização da Reposição Florestal e a necessidade da Preservação do Meio Ambiente” e estratégias Psicopedagógicas para Diminuição das Dificuldades de Aprendizagem na Leitura escrita e Preservação do Meio Ambiente” que terá solenidade na Câmara Municipal no Próximo dia 29 de Novembro de 2019 as 08 horas em Novo Progresso.

Professor Augusto ressalta o valor simbólico do livro pelo registro do empenho e dedicação para à melhoria do ensino público, com práticas inovadoras na sala de aula, que fazem a diferença na educação dos alunos.

Entusiasta com a publicação de seu projeto, o professor contam com a presença de todos para o lançamento dos livros.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

