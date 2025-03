Professor de vôlei preso por oferecer PIX em troca de nudes de alunos no MT é influencer

Foto: Reprodução | O professor também é influencer e coleciona mais de 282 mil seguidores nas redes sociais, onde é conhecido como Mithy Vráh.

O professor de vôlei investigado por assediar alunos com idades entre 12 e 16 anos, foi identificado como Ademilton Laureano Xavier. Ele foi alvo de dois mandados de prisão preventiva cumpridos pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) de Rondonópolis, nesta terça-feira (11).

O professor também é influencer e coleciona mais de 282 mil seguidores nas redes sociais, onde é conhecido como Mithy Vráh.

De acordo com as investigações, o professor assediava os alunos, oferecendo benefícios nos treinos e a participação em campeonatos. Ele também oferecia valores em dinheiro ou transferência via PIX em troca de fotos e vídeos íntimos das vítimas. Após receber as imagens, o professor pedia para que os alunos apagassem as fotos para não deixar provas dos assédios.

As ordens judiciais contra Ademilton foram expedidas pela Vara Especializada de Violência Doméstica de Rondonópolis, após duas investigações conduzidas pela Polícia Civil, de inquéritos policiais dos anos de 2022 e 2024.

Um dos mandados foi decretado com base em investigações de inquérito policial instaurado no ano de 2024, em que foi apurado o envolvimento do professor nos crimes de adquirir, possuir ou armazenar fotografia ou vídeo de pornografia envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

A outra ordem judicial foi decretada no processo judicial em andamento, relacionadas às investigações de 2022, que apuraram o crime de assédio sexual e estupro de vulnerável.

Com base nos elementos apurados, o delegado da Deddica, Fernando Fleury, representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferido pela Justiça, ocasião em que já havia a outra ordem de prisão em aberto em razão da investigação anterior.

As ordens de prisão contra o professor foram cumpridas, na manhã desta terça, no bairro Vila Aurora. Após ter os mandados cumpridos, ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

