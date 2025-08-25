Professor do ensino fundamental é investigado por assediar alunas em MT

Busca e apreensão na casa do suspeito — Foto: PJC-MT

Na última sexta-feira (22), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde apreendeu celulares, pendrives e notebooks.

Um professor do ensino fundamental, de 56 anos, está sendo investigado por suspeita de assédio sexual contra alunas em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. Na última sexta-feira (22), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

As investigações começaram após uma estudante de 17 anos contar, durante uma conversa com outros adolescentes na escola, que havia sido assediada pelo docente quando era mais nova. Segundo a vítima, ela estava no 6° ano do ensino fundamental quando o caso ocorreu.

Na conversa com os colegas, a adolescente contou que o professor ficava olhando na direção do banheiro enquanto as estudantes trocavam de roupa, além de insistir para dar abraços nas vítimas. Segundo ela, mesmo anos depois dos assédios, o homem ainda seguia tendo as mesmas atitudes.

Diante do relato da menina na roda de conversa, o Conselho Tutelar foi acionado e um boletim de ocorrência foi registrado, dando início às investigações e buscas de possíveis outras vítimas.

Na casa do suspeito, os investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher apreenderam aparelhos eletrônicos, como celulares, pendrives e dois notebooks, que devem auxiliar nas investigações do caso.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/15:34:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...