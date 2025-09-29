Professor é conduzido à Deaca após ser encontrado na companhia de adolescente que estava sumido, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Caso chegou ao conhecimento da polícia após denúncia dos pais do menor.

Um professor da rede pública foi conduzido por uma guarnição da Polícia Militar à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca) de Santarém, oeste do Pará, na tarde de domingo (28), após os pais de um adolescente denunciarem que o filho deles de apenas 13 anos, que estava desaparecido há mais de 24 horas, estaria na companhia do professor.

O caso foi atendido inicialmente pela Polícia Militar, que recebeu denúncia via Niop (Núcleo Integrado de Operações) dos pais de um adolescente, de que o filho deles estava desaparecido há mais de 24 horas, e que eles tinham recebido informações de que o menino que é morador do bairro Caranazal, estaria na casa do professor que fica localizada no bairro Ipanema.

Uma guarnição da PM foi deslocada até o endereço indicado, em companhia dos pais do adolescente e no local, foram encontrados dois adolescentes e dois adultos, sendo um deles, professor.

“A guarnição da Polícia Militar foi atender essa ocorrência. A mãe do menor juntamente com a guarnição foram até à casa do professor no bairro Ipanema, onde foi constatado que dois menores estavam nessa casa com dois adultos. Diante disso, a guarnição conduziu as partes que foram apresentadas na Deaca, foi feito o boletim de apresentação e cabe agora à Polícia Civil encaminhar os menores para escuta psicológica para a partir daí verificar quais procedimentos serão adotados”, explicou o Tenente PM Jonisson.

Na Deaca, o caso foi recebido pelo delegado Erik Petterson, plantonista da Deam/Deaca no domingo. Segundo o delegado, no momento da apresentação, não houve nenhum fato que indicasse conduta criminosa por parte do professor e do outro adulto, por esse motivo eles foram liberados. Mas, o caso segue sendo investigado.

“A gente teve uma breve conversa com os menores na presença dos pais deles. Nesta segunda eles vão retornar para escuta especializada e vamos apurar se houve algum crime praticado pelos adultos. Inicialmente, eles não relataram que o professor tivesse feito algo com eles”, contou.

A liberação do professor causou indignação no pai de um dos adolescentes. “É revoltante a gente achar um filho da gente que estava sumido há mais de 24h dentro da casa de um professor, uma pessoa que deveria dar bom exemplo, mas até bebida tinha lá dentro, porque a gente viu em vídeos, eu só não sabia onde era. Eu sinto muito que ele tenha sido liberado, mas esse caso não ai ficar assim não. Eu fico revoltado de ver que ele veio para a delegacia e não aconteceu nada, ela ficou impune. Só encontramos o endereço com a ajuda de um aplicativo”, disse.

