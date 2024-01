Professor é morto a tiros ao chegar em casa no Pará

Maelson Conceição dos Santos era servidor público em escolas da cidade de Igarapé-Miri.

Um professor, funcionário público municipal e estadual (temporário), identificado como Maelson Conceição dos Santos, de 35 anos, foi morto a tiros quando chegava em casa, no final da tarde de quinta-feira (4), na cidade de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com testemunhas, Maelson chegava em sua casa quando foi surpreendido pela aproximação de um carro. Um dos ocupantes do veículo teria efetuado disparos de arma de fogo contra o professor.

Testemunhas falam em crime passional, mas a Polícia não confirmou.

Ele foi socorrido e elevado até o Hospital e Maternidade Santana, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou que a delegacia de Igarapé-Miri trabalha para identificar e localizar os suspeitos do crime.

Maelson era servidor público do município desde 2010 e exercia o cargo de vigia na Escola de Artes João Valente do Couto.

Ele também era professor temporário no Colégio Manoel Antônio de Castro e na Escola Dalila Afonso Cunha, na Vila Maiauatá.

A Prefeitura da cidade emitiu nota de pesar. Veja abaixo:

“Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza à família enlutada, prestando suas sinceras condolências e rogando a Deus que proporcione o consolo necessário”.

