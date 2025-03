Professor é preso após fazer xixi em sala de aula

Foto: Ilustrativa | Um professor do ensino fundamental no Arizona, Estados Unidos, foi preso após urinar em um recipiente transparente durante a aula, expondo-se aos alunos. O caso foi divulgado pela revista People e ganhou repercussão nas redes sociais.

De acordo com relatos, o educador, de 52 anos, urinou enquanto estava sentado em sua mesa. Como o móvel não tinha proteção frontal, os estudantes perceberam o ato devido ao barulho e à visibilidade. Alguns alunos saíram da sala para alertar a direção da escola.

Questionado, o professor afirmou que não imaginava que os alunos pudessem vê-lo. Ele justificou o comportamento alegando não ter com quem deixar a turma para ir ao banheiro e citou hábitos aprendidos no Exército, onde se acostumou a “não abandonar o posto”.

O docente foi preso e liberado após pagar fiança de US$ 10mil( cerca de R$ 57 mil). Inicialmente afastado, ele pediu demissão na última segunda-feira (24). O caso ainda está sob investigação.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/14:02:12

