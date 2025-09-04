Professor procurado pela justiça por crime de estupro em 2012 é preso em Santarém

Cledison Sousa Pinto foi condenado a 13 anos e 8 meses de prisão pelo crime de estupro, ocorrido em 2012 no Amazonas. (Foto:Reprodução/Divulgação) –

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem procurado pela justiça, na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Aeroporto Velho, em Santarém. A prisão aconteceu por volta das 17h30, quando o professor estava em um carro.

Cledison Sousa Pinto foi condenado a 13 anos e 8 meses de prisão pelo crime de estupro, ocorrido em 2012 no Amazonas. A vítima seria uma adolescente de 16 anos. O professor nega ter praticado o crime, e diz ter sido vítima de armação.

Fonte: SOS Santarém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/10:52:14

