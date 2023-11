Professora é atacada com óleo quente no interior do Pará

A vítima, que é professora no município de Prainha, foi atacada com óleo quente por outra mulher no momento que saía da escola. A vítima teve 60% do corpo queimado.

Tortura! Quem já teve alguma queimadura, sabe o quão prejudicial para saúde e qualidade de vida elas podem ser. Além de causar fortes dores, muitas vezes insuportáveis, os ferimentos colocam a vítima em uma situação complicada, já que são um “terreno fértil” para microrganismos gerarem grandes infecções de pele. Quando as queimaduras são criminosas , a situação é ainda pior.

Uma professora foi atacada com óleo de cozinha na última sexta-feira (24), enquanto saia da escola em que trabalha no município de Prainha, localizada na Região do Baixo Tocantins. A vítima não foi identificada.

Testemunhas que estavam no local relataram que outra mulher, também não identificada, se aproximou e jogou óleo quente na professora. Durante algum tempo, as pessoas não haviam percebido do que se tratava, apenas se deram conta da situação após a vítima gritar de dor. A agressora fugiu do local logo em seguida.

60% do corpo queimado

Em estado de choque e com 60% do corpo coberto por queimaduras de 1º e 2º grau, a moça foi levada ao hospital de Prainha, porém, precisou ser transferida para Porto de Moz, cidade próxima que conta com uma ala em seu hospital municipal específica para queimados.

Estado de saúde

O hospital se posicionou sobre o caso, informando que a vítima ficará internada por tempo indeterminado e usa antibióticos para evitar infecções. Ainda de acordo com a equipe do hospital, a moça sofreu queimaduras no rosto, colo, abdômen, costas, nos braços e nas pernas. Ela está respondendo bem aos medicamentos. As informações foram divulgadas pelo portal Confirma Notícia e confirmadas pelo DOL.

Investigações

Até o momento, não há informações sobre a suspeita do crime. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar uma eventual tentativa de homicídio qualificado, que corre em segredo de justiça e será finalizado nos próximos dias.

Fonte: DOL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/17:52:19

