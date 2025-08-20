Professora é demitida e presa após agredir aluno de 4 anos

(Foto: Reprodução) – Com a agressão sofrida, a criança teve o afrouxamento de seis dentes

Uma professora de uma escola particular em Caxias do Sul (RS) foi flagrada com imagens de circuito interno agredindo uma criança de 4 anos, dentro da sala de aula. O caso foi registrado na segunda-feira (18), após os pais desconfiarem da versão contada pela docente sobre o machucado na criança. Após o flagrante, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) abriu inquérito e a professora foi demitida.

As câmeras de segurança da escola mostram o exato momento que a professora grita com o menino e, na sequência, joga uma pilha de livros contra o menino. O barulho da pancada pode ser ouvido nas imagens. Ao perceber o machucado, a mulher tentar limpar o rosto ferido da criança e o leva até o banheiro para lavar a boca.

Os pais foram avisados e levaram o menino no dentista. O exame apontou o afrouxamento de seis dentes, o que levantou dúvidas sobre a explicação apresentada pela docente. Com o diagnóstico em mãos, os pais solicitaram as imagens do circuito interno.

No vídeo foi é possível ver a agressão. As evidências foram entregues à família, assim como, para as autoridades para auxiliar na investigação. A delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, informou que, no mesmo dia, foram registrados dois boletins de ocorrência: um pelos pais da criança e outro pela própria instituição de ensino. Antes do flagrante, a professora comunicou à direção que a criança teria sofrido uma queda no banheiro. Ela enviou uma foto do menino machucado para justificar o ocorrido.

Em nota, a escola lamentou o ocorrido e declarou estar colaborando integralmente com as autoridades. A instituição destacou que a família da criança está recebendo apoio e reafirmou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos.

VEJA O VÍDEO:

