Professora é julgada por ‘assédio escolar’ na França após suicídio de aluna

Evaëlle tinha 11 anos quando cometeu suicídio em junho de 2019 | Imagem: Aurelia MOUSSLY / AFPTV / AFP

Desde março de 2022, uma lei reconhece o “assédio escolar” como crime na França.

Uma professora francesa começou a ser julgada, nesta segunda-feira (10), em um tribunal perto de Paris por assédio de menores, depois que uma de suas alunas, Evaëlle, cometeu suicídio em junho de 2019. Desde março de 2022, uma lei reconhece o “assédio escolar” como crime na França.

“Esperamos que essa professora perceba que cometeu erros com Evaëlle”, declarou a advogada da família da aluna aos jornalistas. “A escola serve para ensinar, proteger, criar cidadãos em um ambiente de calma e harmonia”, disse ela. Em uma declaração enviada à AFP por sua advogada, Marie Roumiantseva, a professora lembrou que não é “acusada da morte de Evaëlle”, mas que foi acusada de “supostos atos de assédio moral”, que ela nega.

Em 21 de junho de 2019, o pai de Evaëlle encontrou a jovem enforcada em sua casa em Herblay, perto de Paris. Meses antes, a adolescente tinha tentado atear fogo em uma viga da casa após um rompimento amigável.

Durante uma sessão dedicada ao assédio escolar, a professora pediu aos alunos que comentassem o que os incomodava em Evaëlle, para que ela pudesse se explicar depois. Mas a jovem começou a chorar e a professora, irritada, insistiu para que ela respondesse às perguntas. Agora, a professora é acusada de ter “humilhado regularmente” sua aluna diante da turma, de tê-la “isolado no fundo” da sala de aula e de ter “estigmatizado” a jovem “como vítima de assédio”.

Isso provocou “uma degradação muito importante nas condições de vida” de Evaëlle, que “ficou cada vez mais isolada”, segundo a juíza.

Desde 2021, a professora, de 62 anos, não pode dar aulas para menores e está obrigada a receber atendimento psicológico. Também está sendo julgada de ter cometido assédio contra outros dois estudantes.

Fonte: Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/14:29:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...