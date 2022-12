Professora e mais três moradores de Novo Progresso continuam foragidos;acusados de convocar bloqueios e de tentativa de homicídio contra PRF 

Confronto entre manifestantes e equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Novo Progresso-PA – (Foto:Via WhatsApp)

Professora pedagoga,Claudia Kummer ex-secretaria de educação e mais três moradores de Novo Progresso continuam foragidos; são acusados de convocar bloqueios e de tentativa de homicídio.

A Justiça de Itaituba determinou as prisões temporária, que é válida por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco.

*Veja nomes dos manifestantes que foram alvo da Polícia Federal e PRF em Novo Progresso *PF procura por 4 foragidos e prende 6 suspeitos de ataque à PRF em Novo Progresso no Pará A PF, pediu a prisão de dez pessoas, seis foram presas com pedido de prisão temporária e liberados após cinco dias, outros quatro não foram encontrados. O grupo é acusado (suspeito) de oito crimes, como tentativa de homicídio e constrangimento ilegal a comerciantes para que aderissem ao protesto. Veja qual foi a participação dos indiciados pela PF Segundo a ordem judicial para a operação, deflagrada no último dia 24, os envolvidos são investigados pelo crime de abolição violenta do Estado democrático de Direito, aprovado pelo Congresso no ano passado em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional, que vigorava desde a ditadura militar. O caso corre sob supervisão da Justiça Federal em Itaituba. Foragidos

A Professora licenciada e ex-secretária de educação Claudia Raquel Kummer Muniz , de 48 anos, Eliandro de Souza Andrade, Marlisson Parente Viana e Jocimar Oliveira Queiroz estão há mais de uma semana foragidos após terem sidos apontados pela Polícia Federal, como líderes de bloqueios na BR-163, em Novo Progresso (PA), em reação à derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições, há mais de um mês.

Envolvimento da Professora

Claudia está sendo procurada pela PF, por ter gravado um vídeo, logo após a derrota do presidente Jair Bolsonaro, convocando a população a ocupar a rodovia na saída da cidade de Novo Progresso-PA. A Rodovia ficou interditada por mais de 6 dias, chegou a ter confronto entre manifestantes e equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em que as viaturas deixaram o local sob tiros de fogos de artifício e lançamento de objetos. Um agente ficou ferido e uma criança precisou ser socorrida na tentativa de liberar a via.

O Jornal Folha do Progresso não conseguiu contato com os advogados de três foragidos, na semana passada a informação que iriam se apresentar, mas não foi confirmado e continuam sendo procurados pela justiça federal do Pará.

A principal acusação cai sobre a professora Licenciada Claudia Kummer. Conforme relatos da sua defesa, aguarda julgamento do pedido de habeas corpus, que deve ter decisão ainda esta semana.

O advogado Fernando Heleodoro Brandão, que assina uma nota enviada ao Jornal Folha do Progresso, afirma que as suspeitas contra ela “são inverídicas, e serão provadas no bojo do processo” e que ela nem sequer estava em Novo Progresso em 7 de novembro, data do conflito com a PRF.

Na denúncia pesa para a professora o vídeo que foi divulgado nas redes onde, mostra a professora convocando “toda a população” a fechar a BR-163, desafiando agentes a prendê-la “se acharem que isso é vantagem”. O vídeo foi gravado em 2 de novembro e divulgado no Instagram e em grupos de WhatsApp. Em seguida, o bloqueio começou.

Agora, Indo aqui ó, para a beira da BR [163], aqui em frente ao posto Rota. Tacar fogo em pneus. Convoco toda a população. E que me prendam se acharem que isso é vantagem.

Em seguida, a professora declara abertamente que não aceita o resultado das eleições, que ela chamou de “imposição” do STF (Supremo Tribunal Federal. Ela afirma que o ato é em defesa de Bolsonaro e da liberdade de expressão.

Convoco a população de Novo Progresso, eu não aceito o resultado das eleições. Eu não aceito a imposição do STF. Bora defender o Bolsonaro, a nossa liberdade de expressão. Venham comigo Novo Progresso, vamos continuar fazendo a diferença,bora…….

