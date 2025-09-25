Professora é morta com mais de 30 facadas pelo ex-companheiro no PR; “pessoa que trai tem que morrer”, diz suspeito ao confessar crime

Foto: Reprodução | O feminicídio ocorreu nesta quarta-feira (24), em Sarandi. O principal suspeito é o ex-companheiro, que confessou o crime e declarou não se arrepender, afirmando ter matado a ex-esposa após descobrir uma suposta traição.

Na noite desta quarta-feira (24), a professora Fabiane Osmundo de Souza Campana, de 41 anos, foi morta com mais de 30 facadas em Sarandi. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Robson Aparecido Campana, de 43 anos, que já atuou como pastor evangélico.

Segundo a Polícia Civil, o homem invadiu a residência da vítima armado com duas facas e desferiu os golpes, que resultaram na morte da professora. O filho do casal, de apenas 5 anos, presenciou a cena. Fabiane também deixa outro filho, de um relacionamento anterior.

Após o crime, Robson fugiu de motocicleta pela Avenida Morangueira, em direção a Astorga, mas sofreu um acidente e caiu. Ele abandonou a moto e uma das facas, continuando a fuga a pé.

Enquanto policiais atendiam a ocorrência, populares reconheceram o suspeito nas proximidades da casa da vítima e acionaram a Polícia Militar. Equipes do 4º e do 32º Batalhão cercaram a área e encontraram o homem escondido na casa de um familiar.

Robson Aparecido Campana foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi. Em entrevista à imprensa, confessou o crime e declarou que não se arrepende, afirmando ter matado a ex-esposa após descobrir uma suposta traição.

De acordo com familiares de Fabiane, o suspeito realmente já havia sido pastor evangélico. A relação era marcada por conflitos e Fabiane possuía uma medida protetiva contra Robson. No entanto, segundo moradores da região, ele frequentemente descumpria a ordem judicial, passando várias vezes em frente à residência da ex-companheira.

