Professora é presa após ser flagrada maltratando crianças em creche municipal no RJ

Foto: Reprodução | Vídeos feitos por funcionárias mostram gritos, puxões de cabelo e agressões durante descanso na sala de aula; mães relatam que filhos apresentavam medo de ir para a escola

Uma professora da rede municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, foi presa em flagrante suspeita por maus-tratos contra crianças de 3 e 4 anos dentro da sala de aula. Imagens gravadas por funcionárias da creche mostram a educadora gritando com os alunos, puxando o cabelo de uma criança e atingindo outra com o que parece ser um cobertor, durante o horário de descanso.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os vídeos foram feitos após denúncias de pais sobre o comportamento agressivo da professora, o que motivou outras funcionárias a registrarem os episódios com o celular.

Mães de alunos relataram que os filhos já vinham demonstrando sinais de medo e resistência em ir para a escola.

“Minha filha tem 3 anos e, até então, eu nunca tinha tido problema com essa professora. Mas há uns dois meses, ela começou a chorar para ir para a escola e dizia que não queria ir se fosse com ela. Chegava a pedir por outra tia. Depois que colocou trancinhas no cabelo, voltou dizendo que a professora falou que ela estava horrível e que iria tirar as trancinhas dela”, contou Larissa Linhares, mãe de uma aluna da turma.

Outra mãe, Karynne Cruz, também notou uma mudança no comportamento do filho, de 4 anos.

“Ele chorava muito para ir para a escola. Dizia que a professora brigava, mas eu achava que era birra. A professora dizia que não fazia nada, só colocava ele no cantinho do pensamento, e eu acreditei. Quando recebi a notícia, meu mundo desabou. Eu estou sem chão. A prisão dela não me conforta. Não sei mais em quem confiar.”

A Secretaria de Educação informou que, assim que tomou conhecimento do caso, acionou a Polícia Civil, que foi até a unidade e confirmou os maus-tratos por meio dos vídeos.

A professora foi levada para a delegacia da cidade, autuada em flagrante e transferida para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito segue em sigilo.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que repudia qualquer forma de violência e que todas as providências cabíveis foram adotadas. O município também informou que está oferecendo apoio psicológico e pedagógico às vítimas e às famílias, e que continuará acompanhando o caso.

Fonte: G1

